Zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni iznosi 1.316.656 eura, od čega je naplaćeno 711.071 eura, odnosno 54 odsto.

Izvor: MONDO

Poreski inspektori sproveli su 2.667 kontola u periodu od 1. maja do 17. avgusta, pri čemu su utvrdili nepravilnosti kod 526 poreskih obveznika, a po tom osnovu izdali 706 prekršajnih naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2.181.800 eura.

"Naplata po osnovu novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana (umanjene za trećinu shodno Zakonu o prekršajima)", saopštila je Poreska uprava.

Mjera zabrane obavljanja djelatnosti izrečena je kod 24 poreska obveznika, pišu Vijesti.

U navedenom periodu, kako su pojasnili poseban fokus stavljen je na izdavaoce smještaja - apartmane, vile, mini hotele, hotele, kod kojih je izvršeno 167 kontrola, utvrđeno 89 nepravilnosti i izrečeno 185.400 eura novčanih kazni.

"Ovi rezultati potvrđuju da Poreska uprava, kroz planirane aktivnosti i pojačan nadzor, nastavlja da sprovodi mjere usmjerene na jačanje poreske discipline, suzbijanju sive ekoniomije i obezbjeđivanju stabilnih javnih finansija. U skladu sa strateškim ciljevima, koriste se svi raspoloživi kapaciteti za sprovođenje postupaka inspekcijskog nadzora, kako bi bili obuhvaćeni svi poreski obveznici, a posebno oni koji spadaju u kategoriju visokorizičnih u dijelu poštovanja poreskih propisa", piše u saopštenju.

Pozvali su građane da aktivno učestvuju u stvaranju pravednijeg sistema i da sve uočene nepravilnosti prijave pozivom na broj Kol-centra 19707 ili putem platforme „Budi odgovoran“, prenose Vijesti.