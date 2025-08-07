Inspektori od početka maja do 3. avgusta obavili 2.160 kontrola, identifikovali ukupno 423 nepravilnosti, što je rezultiralo izdavanjem 556 prekršajnih naloga, sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1,7 miliona eura

Izvor: MONDO

Poreski inspektori privremeno su zatvorili 20 objekata.

Kako je saopšteno iz Poreske uptave od početka maja traju intenzivirane aktivnosti nadzora poreskih inspektora nad regularnošću poslovanja poreskih obveznika na teritoriji cijele Crne Gore, pišu Vijesti.

Do 3. avgusta obavljeno je 2.160 kontrola, a inspektori su identifikovali ukupno 423 nepravilnosti, što je rezultiralo izdavanjem 556 prekršajnih naloga, sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1,7 miliona eura.

"Utvrđene nepravilnosti odnose se na neevidentiranje prometa roba i usluga na zakonom propisan način, neuplaćivanje pazara u iznosu koji prelazi visinu blagajničkog maksimuma, neprijavljivanje zaposlenih i obavljanja djelatnosti bez opšte poreske registracije. Zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni iznosi 886 hiljada eura, od čega je naplaćeno 561 hiljada eura euro, odnosno 63 odsto. Naplata po osnovu novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana (umanjene za trećinu shodno Zakonu o prekršajima). Mjera zabrane obavljanja djelatnosti izrečena je kod 20 poreskih obveznika", saopšteno je iz Poreske uprave.

Dodaju da su kontrole izdavaoca smještaja i dalje su u fokusu i da je prethodne sedmice kontrolisano njih 28 i utvrđeno 11 nepravilnosti sa izrečenim novčanim kaznama od 30.300 eura, prenose Vijesti.

"U cilju preventivnog djelovanja, unapređenja komunikacije i jačanja odnosa povjerenja između Poreske uprave i poreskih obveznika, apelujemo na poreske obveznike da poštuju propise i obezbjeđuju tačne podatke o ostvarenim prihodima, kako bi legalno poslovali i time stvorili pozitivan ambijent na tržištu Crne Gore, ravnopravne uslove poslovanja i doprinijeli suzbijanju neformalne ekonomije. Takođe, očekujemo da i građani daju svoj dorinos na način što će eventualne nepravilnosti prijaviti pozivom na broj Kol centra 19707 ili preko platforme 'Budi odgovoran'", saopšteno je.