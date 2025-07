Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ušlo je u Ministarstvo pomorstva i izuzelo dokumentaciju vezanu za nedavno imenovanje novih ispitnih komisija za sticanje znanja i ovlašćenja u pomorstvu, a koje djeluju pri Lučkim kapetanijama u Kotoru i Baru.

Izvor: Vlada Crne Gore

Potvrđeno je to “Vijestima” zvanično iz resora koji vodi ministar Filip Radulović (Pokret Evropa sad).

Iz Ministarstva pomorstva nisu detaljnije komentarisali činjenicu da je njihov rad i postupanje zainteresovao tim glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, ali su istekli da niko iz tog ministarstva do sada nije davao izjavu SDT-u.

“Ministarstvo pomorstva dostavilo je SDT-u svu dokumentaciju koja se odnosi na imenovanje predsjednika, članova, sekretara ispitnih komisija, ispitivača i njihovih zamjenika za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o osnovnoj i posebnoj osposobljenosti članova posade za Područne jedinice Bar i Kotor. Nijesu tačne informacije da SDT prikuplja bilo kakve izjave od bilo koga iz Ministarstva pomorstva u vezi sa ovim predmetom ili bilo kojim drugim,” saopšteno je “Vijestima” iz Ministarstva pomorstva uz napomenu da ministarstvo “ostaje otvoreno svim nadležnim organima za ustupanje bilo kog dokumenta iz nadležnosti ovog resora.”

“Vijesti” čekaju odgovore SDT-a na pitanja što ih je zainteresovalo u postupku imenovanja novih ispitnih komisija pri Lučkim kapetanijama u Kotoru i Baru, te da li su se na ovaj korak odlučili usljed podnošenja neke konkretne prijave od strane trećih lica, ili na osnovu medijskih natpisa na ovu temu.

“Vijesti” su pišući o imenovanju novih ispitnih komisija objavile da je Ministarstvo pomorstva falsifikovalo ispravu – “Rješenje o imenovanju predsjednika, članova, sekretara ispitnih komisija, ispitivača i njihovih zamjenika za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o osnovnoj i posebnoj osposobljenosti članova posade”, a koje je ministar Filip Radulović donio 13. maja. U prvobitnom Rješenju pod zavodnim brojem 08-345/25-841/1 koje je proslijeđeno organima iz sastava ministarstva, kao jedan od ispitivača u Komisiji pred kojom se polažu ispiti za sticanje zvanja skipera jahte do 200 bruto-tona, bio je naveden i sekretar Ministarstva pomorstrva, diplomirani pravnik Andrija Ražnatović (PES). Od Ražnatovićevog imenovanja, međutim, Ministarstvo je odustalo istog dana, donijevši novo rješenje u kojem je njega na mjestu ispitivača u komisiji za voditelje jahte do 200 BT u Baru, zamijenio diplomirani pravnik Ivan Vučeković. Da bi to uradilo Ministarstvo pomorstva je napravilo falsifikat službenog dokumenta jer je Rješenje sa izmijenjenim sadržajem u kojem je Ražnatovića zamijenilo Vučekovićem, donijelo i zavelo pod istim zavodnim brojem, kao i prethodno Rješenje od istog dana u kojem je sekretar Ministarstva pomorstva imenovan u komisiju za voditelje jahti u Baru.

“Vijesti” posjeduju oba ova Rješenja koja potpisuje ministar Filip Radulović. Zanimljivo je da su na oba Rješenja uz potpis ministra navedena i imena sekretara Andrije Ražnatovića, odnosno v. d. direktora Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu pomorstva, kapetana duge plovidbe Gorana Idrizovića, kao osoba koje su “odobrile” ove dokumente. U nadležnosti Direktorata koji vodi Idrizović uopšte nije problematika obuke i sertifikacije pomoraca, već je to u domenu ingerencija Direktorata za pomorsku privredu, pomorce i usklađivanje propisa, na čijem je čelu Marijana Perić, pa nije jasno zašto je i kako Idrizović uopšte “odobravao” ova Rješenja. Idrizović je istovremeno, postavljen i za predsjednika svih ispitnih komisija za sticanje zvanja i ovlašćenja u pomorstvu koje rade pri Lučkoj kapetaniji u Kotoru, a on je istovremeno i v. d. lučkog kapetana u Kotoru, nakon što je dosadašnji lučki kapetan Mirko Fuštić nedavno penzionisan.

Falsifikovanje isprave o imenovanju ispitnih komisija u Baru nije jedina problematična tačka u ovoj tematici koja je zainteresovala SDT jer je Ministarstvo pomorstva u ovom postupku, kako nezvanično saznajemo, povrijedilo i nekoliko drugih propisa jer nije raspisalo javni poziv za prijavljivanje kandidata za ispitivače jer oni, po članu 67 stav 3 “Pravilnika o vrstama zvanja i ovlašćenja i uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja za članove posade broda”, moraju biti “istaknuti stručnjaci iz oblasti pomorstva”. Nije jasno ni kako su u sastave ovih komisija dospjeli samo članovi jedne NVO – Unije pomoraca Crne Gore iz Kotora, jer član 79 stav 2 Zakona o državnoj upravi i Uredba o izboru predstavnika NVO u radu tijela organa državne uprave, propisuju da resorno ministarstvo vrši izbor predstavnika NVO u neku radnu grupu i drugo radno tijelo, na osnovu javnog poziva. Međutim, ni taj poziv Ministarstvo pomorstva ovom prilikom nije raspisalo, pa time ni ostalim relevantnim NVO iz oblasti pomorstva, nije pružilo priliku da i njihovi predstavnici učestvuju u ovim komisijama.

Uz to, u nove ispitne komisije koje je imenovao ministar Radulović, prema tvrdnjama dobro upućenih izbora “Vijesti”, ušli su i pojedinci koji imaju krivično-pravni dosije, odnosno osuđivana su lica. Naime, Ministarstvo pomorstva je prilikom imenovanja novih komisija, propustilo da sprovede redovnu proceduru kod Ministarstva pravde koja podrazumijeva da mu Ministarstvo pravde dostavi pojedinačna uvjerenja da se lica koja se imenuju u ispitne komisije kao radna tijela organa državne uprave, ne nalaze u kaznenoj evidenciji.

“Čista kaznena evidencija je jedan od obavezujućih uslova za kandidate prilikom prijavljivanja na javni oglas za rad u državnoj upravi (za državne službenike i namještenike) kod Uprave za ljudske resurse i prilikom javnih konkursa za javne funkcionere, kao i prilikom postavljanja za vršioce dužnosti u javnoj upravi od strane Komisije za kadrovske i administrativna pitanja Vlade Crne Gore. Sličan modalitet dostavljanja potvrda o ne nalaženju tih lica u kaznenoj evidenciji iz Ministartva pravde, trebao je biti primijenjen i prilikom angažovanja lica po ugovoru o djelu jer i oni na neki način predstavljaju Ministarstvo pomorstva u poslovima koji im se dodjeljuju, te je vrlo bitno da lica angažovana po ugovoru o djelu (kakvi su članovi ispitnih komisija) imaju lični i profesionalni integritet”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz državne uprave.

Kao osnovni motiv za imenovanje novih ispitnih komisija Radulović je naveo potrebu da iz dotadašnjih komisija ukloni članove koji su u konfliktu interesa jer su neki od njih istovremeno bili činovnici Ministartva pomorstva, predavači za honorar u privatnim trening centrima koji obučavaju kandidate, te onda ispitivači ispred države tih istih kandidata koje su prethodno oni obučavali u privatnim trening centrima.

Međutim, i pored takvih tvrdnji Radulovića, on je za predsjednika svih 57 ispitnih komisija za sticanje zvanja i ovlašćenja u pomorstvu koja djeluje pri Lučkoj kapetaniji Bar, imenovao kapetana duge plovidbe Isidora Filipovića,koji je godinama kao instruktor angažovan u radu privatnog trening centra BMV Shipping Services u Baru.

Iz Ministartva pomorstva su nakon što su ih “Vijesti” pitale o ovom imenovanju, kazali da je “Isidor Filipović prije imenovanja za predsjednika komisije, zamrzao funkciju izvođača obuke u jednom od trening centara.”

Pomorski trening centar BMV gdje je Filipović angažovan već godinama, bio je jedan od trening centara u Crnoj Gori koji su zbog nedostataka u svom radu i opremi, dobili kritike na posljednjem auditu koji je kod nas sprovela Evropska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA). Njeni inspektori su konstatovali da BMV “nije u potpunosti osigurao da obuka i ocjenjivanje uključuju način isporuke koji je neophodan za postizanje relevantnih standarda stručnosti, kako se zahtijeva STCW Konvencijom i Kodeksom (Nedostatak: Pravilo I/6.1 STCW Konvencije i Odjeljak A-I/ 6.1.1 STCW Kodeksa)”. To, ipak, nije spriječilo Ministarstvo pomorstva da Filipovića iz tog centra, postavi za predsjednika svih ispitnih komisija pri Lučkoj kapetaniji u Baru.