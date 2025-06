Crna Gora će za 15 godina imati 623 kilometra autoputeva i brzih cesti ako se ispune planirane aktivnosti predviđene Prostornim planom do 2040. godine, kojeg je prošle sedmice usaglasila Vlada i poslala Skupštini na usvajanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Od tog 270 kilometara se odnosi na dva koridora autoputeva Bar - Boljare (A1) i Jadransko - jonski (A2), a 353 kilometra su brze ceste na pet pravaca - Budva - granica sa Hrvatskom (B1), Crnča - Pljevlja - granica sa BiH (B2), Smokovac - Tuzi - Božaj (B3), Podgorica - Nikšić - Šavnik - Žabljak - Pljevlja (B4) i Andrijevica - granica sa Kosovom (B5), prenose Vijesti.

Početkom prošle godine premijer Milojko Spajić je govorio o planu mreže autoputeva i brzih cesti kroz Crnu Goru od novih 480 kilometara, što je oko sto kilometara kraće od mreže u novom Prostornom planu. Tada je procijenio da bi njihova izgradnja koštala više od osam milijardi eura, kao i da će do kraja 2030. godina “gro ovih projekata biti završen”.

Prostorni plan definiše koridore autoputeva i brzih cesti koji su široki od 600 do hiljadu metara, a zatim se idejnim rješenjima utvrđuje najbolja i precizna varijanta trase. Navedeno je i da je u toku izrada Prostornog plana Monteput raspisao više javnih nabavki za izradu idejnih rješenja na osnovu postojećih smjernica.

U odnosu na dosadašnje koridore autoputeva, došlo je do izmjene trase autoputa od Podgorice do Bara, produženje tog autoputa do Ulcinja, kao i preciziranje ukrštanja Jadransko - jonskog sa Bar - Boljare u zoni sela Gradac (između Barutane i Dobrske Župe), prenose Vijesti.

Kod brzih cesti u potpunosti je dodata nova takozvana sjeverna razvojna trasa - od Crnče (petlja na autoputu Bar - Boljare kod Bijelog Polja) prema Pljevljima i granici sa BiH (dalje ide ka Sarajevu) i od petlje na autoputu kod Andrijevice prema Peći na Kosovu. Kod ostalih trasa brzih cesti došlo je do djelimičnih izmjena, kao i kod povezivanja ovih cesti sa autoputevima.

Autoput Bar - Boljare u odnosu na ranije tri, sada je podijeljen na sedam dionica. Već izgrađenu Podgorica - Mateševo od 42 kilometra, kao i narednu od Mateševa do Andrijevice od 22 kilometra za koju je završena dokumentacija i u toku je odabir izvođača radova kod Evropske banke za obnovu i razvoj, prenose Vijesti.

Treća dionica po ovom Planu je Andrijevica - obilaznica Berana - Crnča (petlja za vezu sa Bijelim Poljem i Pljevljima) - Boljare (Borov do - granica sa Srbijom), ukupne dužine 50 km. Četvrta dionica je Smokovac - Tološi (petlja za vezu sa bulevarom Podgorica - Danilovgrad u Tološkom polju između trafostanice i Sitnice), dužine 10 km. Ova dionica obilazi Rogame i Duklju, kod Vranjskih njiva prelazi Zetu i istočnom padinom Veljeg brda dolazi do petlje u Tološkom polju.

Peta dionica je od Tološa do ukrštanja sa Jadransko - jonskim putem u zoni sela Gradac. Ona bi bila duga 16 km i od Tološa prelazi preko bulevara Podgorica - Danilovgrad i zatim se penje i obilazi Bere, preko Bigora dolazi do Gradca - Dobrske Župe, gdje će biti petlja za uključenje na Jadransko-jonski autoput. Ovo će biti i najbliža veza Podgorice i ovog autoputa.

Šesta dionica je od petlje Gradac do Virpazara dužine 25,5 km, a sedma od Virpazara do Bara sa 22 km. Na ove dvije dionice došlo je do značajnih izmjene u odnosu na smjernice iz ranijeg prostornog plana zbog zaobilaženja Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

Od ukrštanja sa Jadranko-jonskim autoputem dionica ide preko Meteriza, obilazi naselja Rijeku Crnojevića i Dubovo, a zatim se u zoni između Dubova i Trnova ukršta sa primorskom brzom saobraćajnicom. Na ovoj petlji moći će da se isključe svi koji putuju za Budvu i Boku.

Nakon ovog ukrštanja dionica autoputa prema Baru u zoni Orahova nastavlja ka Sozini, pa preko Limljana, Sutormana i Velembusa dolazi do Bara (petlja Zaljevo), prenose Vijesti.

“Dalje do Ulcinja i granice sa Albanijom, odnosno Sukobina, nastavlja kao dionica Jadransko - jonskog autoputa. Dionica od Dobrske Župe do Bara je zajednička za dva autoputa: Bar-Boljare i Jadransko - jonski autoput. S obzirom na značaj luke Bar predlaže se da dionica od izlaza iz tunela Sozina preko Bara do Ulcinja ima profil autoputa a ne brze saobraćajnice, kako je to ranije planirano”, navedeno je u Planu.

Jadransko-jonski autoput, kako je navedeno, ima ulogu tranzitnog međunarodnog saobraćaja. Kroz Crnu Goru planiran je od granice sa Bosnom i Hercegovinom (u rejonu sela Nudo) - Grahovo - Čevo - Zagora do ukrštanje sa auto-putem Bar - Boljare u Dobrskoj Župi (petlja Gradac). Ona dalje nastavlja zajedničkom dionicom sa autoputem Bar - Boljare do Bara, a od Bara dalje nastavlja preko Ulcinja do granice s Albanijom (Sukobin), prenose Vijesti.

“Ova saobraćajnica, koja je dio evropskog transportnog koridora, ima značajnu ulogu u jačanju ekonomskih i turističkih veza u regionu. Obuhvata dvije dionice: petlja Gradac - Čevo - Grahovo - granica sa BiH u dužini od 58 km i od Bara (petlja Zaljevo) - Ulcinj - granica s Albanijom, u dužini od 23,5 km”, navedeno je u Planu.

Primorska brza saobraćajnica (B1) je definisana od strateškog interesa za ekonomski i turistički razvoj Budve i bokeških opština. Navedeno je da putem Tivat - Budva godišnje prođe šest miliona putnika, kao i da će potreba u budućnosti biti veća zbog novih turističkih naselja i hotela.

Planirani koridor ove brze ceste, od 60 km, ide od Debelog brijega, na granici sa Hrvatskom, prolazi zaleđem opštine Herceg Novi, prolazi kroz zonu Zelenika i u blizini Kumbora prelazi Bokokotorski zaliv, dalje ide južnom stranom poluostrva Luštica, (prema Idejnom rješenju velikom dijelom tunelom) i izlazi kod naselja Radovići. U području Tivta prolazi južno od aerodroma, u blizini Lješevića, Vranovića, Radanovića, ide do Bratešića (Lastva Grbaljska), zatim obilazi Budvu (Markovići - Vrijesno) i u rejonu sela Dubova i Trnova se ukršta na autoput Bar - Boljare.

“S obzirom da je područje poluostrva Luštica zaštićena okolina UNESCO područja, kao i zona Sv. Neđelja-Opatovo, opravdanost ovog koridora se mora dodatno ispitati u fazi izrade Idejnih projekata i pratećih analiza”, navedeno je u Planu.

Za brzu cestu B2 Crnča - Pljevlja - granica sa BiH se navodi da će precizna trasa biti definisana idejnim rješenjem, a da je očekivana dužina 94 km, prenose Vijesti.

Za brzu cestu B3 Smokovac - Tuzi - Božaj navedeno je da je u prethodnom planu figurirala kao autoput, ali da je njen rang smanjen u cilju racionalizacije. Realizacija je uslovljena i planovima razvoja saobraćaja Albanije, a dužina je 23 km.

Brza saobraćajnica Podgorica - Danilovgrad - Nikšić - Šavnik - Žabljak - Pljevlja, kako je navedeno, predstavlja bi vezu sa autoputem i pomogla valorizaciju turističkih potencijala tog dijela Crne Gore. Njena dužina je 145 km. Ukazano je da je idejnim rješenjima “potrebno izbjeći konflikte sa zonama zaštite - Park prirode Rijeka Zeta, Park prirode Dragišnica i Komarnica i Nacionalni park Durmitor, posebno područje rijeke Tare, pod UNESCO zaštitom”.

Za petu brzu cestu Andrijevica - granica sa Kosovom od 31 km, navodi se da bi povezala Crnu Goru sa krakom autoputa kroz Kosovo do Peći, ali da će posebna studija pokazati isplativost gradnje.

Zbog bolje povezanosti na autoputeve Prostornim planom se daje mogućnost da se magistralni put M - 2 (Podgorica - Sozina) preko Skadarskog jezera može proširiti na četiri trake.

Tako bi dobila nivo brze saobraćajnice, ali bi se to eventualno radilo u skladu sa tehničkim mogućnostima i režimima zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero, koji će se u narednom periodu uspostaviti, prenose Vijesti.