Drugim aneksom, koji je predložen 2017. godine, vrijednost investicije prve faze smanjila se sa 141,8 miliona eura na 80 miliona, s rokom investiranja u narednih pet godina, a konstatovano je da “ugovorne strane nisu ispunile obaveze iz osnovnog ugovora”.

Ročište u arbitražnom postupku, koji je protiv države Crne Gore pokrenuo konzorcijum “Northstar” i “Equest Capital Limited Jersey” zbog neostvarene izgradnje turističkog kompleksa “Montrose” na poluostrvu Luštica, biće održano u prvoj polovini naredne godine, dok je visina odštetnog zahtjeva nekoliko stotina miliona eura.

Za “Vijesti” su ovo precizirali iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, iz koga navode da zbog povjerljivosti arbitražnog postupka ne mogu da saopšte precizan iznos odštetnog zahtjeva.

Kuvajtski investitor, odnosno konzorcijum “Northstar’’ i “Equest Capital Limited Jersey” je trebalo da izgradi turistički kompleks “Montrose”, ali je u februaru 2024. obavijestio Vladu da je pokrenuo arbitražni postupak zbog navodnog neispunjavanja ugovorenih obaveza, pišu Vijesti.

“S obzirom na povjerljivost arbitražnog postupka ne možemo iznositi detalje vezane za sam tok postupka. Ono što, u ovom momentu, možemo reći je da je postupak trenutno u toku i da je ročište zakazano za prvu polovinu iduće godine. Nakon izbora advokatske kancelarija Three Crowns na javnom pozivu prošle godine, strane su odredile proceduralni kalendar za dostavljanje podnesaka i datum glavnog ročišta. Država Crna Gora je preko advokatske kancelarije Three Crowns podnijela svoj odgovor na tužbu u prvoj polovini ove godine. Arbitražni postupak je trenutno u toku, dok će se glavno ročište održati iduće godine. Imajući u vidu povjerljivost arbitražnog postupka, je da tužbeni zahtjev kompanije ‘Northstar’ iznosi nekoliko stotina miliona eura”, kazali su iz resora kojim rukovodi ministar Slaven Radunović.

“Vijesti” su pitale da li Ministarstvo raspolaže procjenom potencijalnog rizika po državu u ovom postupku.

“Imajući u vidu povjerljivost arbitražnog postupka ne možemo iznositi ove detalje. Ministarstvo aktivno radi i sarađuje s advokatskom kancelarijom koja je zastupa u ovom predmetu i, imajući u vidu da je postupak u toku, pažljivo sagledava sve potencijalne rizike po državu Crnu Goru”, kazali su u ovom Vladinom resoru.

Vlada je u septembru 2009. godine s ovim konzorcijumom potpisala ugovor o dugoročnom zakupu oko pola miliona kvadrata državnog zemljišta s obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom. Taj ugovor je postao pravosnažan u avgustu 2013, kada je potpisan protokol o njegovoj pravosnažnosti.

Premijer Milojko Spajić je prošle godine u parlamentu kazao da je njegovom kabinetu 22. februara 2024. godine dostavljen zahtjev za pokretanje arbitraže preko pravnog zastupnika Schonherr Rechtsanwalte GmbH and Schonherr si Asoccciatii SCA.

“U ovom trenutku teško je procijeniti visinu odštetnog zahtjeva koji traži od države u arbitražnom postupku konzorcijum “Northastar” i “Equest Capital Limited Jersey”, a da li je bilo zakulisnih radnji ili ne i da li se te radnje mogu pripisati tadašnjoj vlasti pokazaće analize koje će biti sačinjene, ali i sam ishod arbitražnog postupka”, poručio je tada Spajić.

Na skupštinskom Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, koji je prošle godine imao konsultativno saslušanje na temu “Projekat ‘Montrose’”, ocijenjeno je da bi Specijalno državno tužilaštvo (SDT) trebalo da se pozabavi ovim ugovorom. Na toj sjednicie je tadašnji ministar prostornog planiranja Janko Odović kazao da na osnovu dokumentacije, a koja nestaje “malo pomalo”, koju posjeduje njegov resor i Agencija za investicije se vidi da su država i Opština Herceg Novi imali obavezu da izgrade infrastrukturu što nije urađeno u dužem vremenskom periodu, a novac je bio planiran u kapitalnom budžetu, te da nije ispoštovana obaveza za prostorno plansku doumentaciju da se izradi za šest mjeseci, ali je taj plan rađen punih osam goidna i to je jako loše urađeno. On je pojasnio da nema dokumentacije jer je nestajala prilikom “seljenja dokumentacije iz ministarstva u ministarstvo”, da je dio ranije izuzeo SDT, ali i osobe koje su bile zaposlene u ministarstvima, zbog čega su one prijavljene nadležnima.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović je kazala na saslušanju da se ne može pričati šta je samo država propustila, već i šta je investitor propustio da uradi.

“Investitor je bio obavezan da radi glavni projekat paralelno sa izradom HIA studije i to je razlog zašto nema Uneskove saglasnosti. Obavještenje o raskidu ugovora je podnio DOO “North Star” a ne konzorcijum i to je pitanje koje ću otvoriti u ovom postupku, jer ugovor je potpisan sa konzorcijumom a ne samo sa “Northstarom”, rekla je Ćirović.