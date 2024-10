Odbor je u ime svih povjerilaca od Privrednog suda, sudije Ivana Kovačevića, zatražio da pod hitno poništi oglas o prodaji imovine kompanije “Signature Investments Montenegro” iz Herceg Novog koji je raspisala stečajna upravnica Ana Mrdović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Stečajna upravnica oglasila je 30. oktobra prodaju zemljišnog kompleksa od 111.388 kvadrata na poluostrvu Luštica po početnoj cijeni od 11,9 miliona eura.

Riječ je o atraktivnom zemljištu naspram Mamule, na ulazu u Bokokotorski zaliv, gdje je planom predviđena gradnja luksuznog turističkog kompleksa.

Prigovor na oglašenu prodaju dostavili su i pravni zastupnici kompanija “Lindner” d.o.o. Tivat, povjerioca čije je potraživanje od 25 miliona eura osporeno, kao i povjerilac, kompanija “Eden RockMontenegro LLC”, čije je potraživanje od 9.936.073,25 eura priznato.

U maju 2023. otvoren je stečajni postupak pred Privrednim sudom nad “Signature Investments Monteneghro”. Lista usvojenih i osporenih potraživanja utvrđena je u januru 2024. godine, a ukupan iznos priznatih potraživanja iznosi više od 17 miliona eura, dok je iznos osporenih 25 miliona eura.

Stečajna upravnica objavila je 7. oktobra oglas u novinama i pokrenula prodaju imovine stečajnog dužnika “Signature Investments Montenegro”, što je izazvalo buru među povjeriocima, smatrajući da se prodajom ne mogu namiriti potraživanja.

“U obavještenju stečajna upravnica konstatuje da će se pristupiti prodaji cjelokupne imovine stečajnog dužnika koja se nalazi u opštini Herceg Novi po sistemu javnog prikupljanja pisanih ponuda, pri čemu je rok za dostavljanje ponuda 29. oktobar u 13 časova. Otvaranju ponuda pristupiće se dan kasnije. U ime odbora povjerilaca ovim putem ukazujem sudu da je pristupanje prodaji u ovoj fazi stečajnog postupka potpuno nelogično i neefikasno, te štiteći interese povjerilaca u ovom stečajnom postuku ne mogu prepoznati opravdane razloge iz kojih stečajna upravnica pristupa prodaji imovine. Naime, razlučni povjerilac I reda ‘Linder’ d.o.o Tivat ima potraživanje prema stečajnom dužniku u iznosu od čak 25 miliona eura, koje je stečajna upravnica osporila. Poznato je da je ‘Linder’ pokrenuo postupak protiv stečajnog dužnika radi utvrđivanja svog potraživanja, koji se vodi pred Privrednim sudom. Ako uzmemo u obzir da je vrijednost imovine stečajnog dužnika procijenjena na iznos 11,9 miliona eura što predstavlja skoro dvostruko manji iznos od vrijednosti potraživanja od samo jednog razlučnog povjerioca”, navela je predsjednica Odbora povjerilaca, advokatica Marija Ivanović Kažić u prigovoru u koji su “Vijesti” imale uvid.

Ocjenjuje da pristupanje prodaji imovine ne bi ni na koji način bilo isplativo za povjerioce koji neće moći da namire svoja potraživanja.

Pitanje koji je motiv stečajne upravnice za organizovanje prodaje atraktivnog zemljišta, stečajnom sudiji Ivanu Kovačeviću u prigovoru su uputili pravni zastupnici američke kompanije “Edan Ropck Montenegro” (ERM), advokatska kancelarija Prelević.

“Prodajom nepokretnosti putem postupka javnog nadmetanja u ovom trenutku za početnu cijenu 11,9 miliona eura, gdje prodajna cijena u toku postupka prodaje može ići shodno članu 134 Zakona čak i do najniže ponuđene cijene, može se postići jedino da se treće lice javi kao kupac ponuda za cijenu znatno ispod tržišne, a svakako znatno ispod potraživanja razlučnog povjerioca ERM čije je potraživanje priznato, pa čak i potraživanja razlučnog povjerioca prvog reda Lindner u čiju korist se moraju rezervisati sredstva u iznosu od 25 miliona eura sve do okončanja parnice. Može se postići da stečajni upravnik sva primiljena sredstva od prodaje, mimo svojih troškova i troškova stečajnog postupka koja će odmah naplatiti, rezerviše na period od minimum šest godina do pravosnažnog okončanja parničnog postupka po tužbi Lindner-a. Da u slučaju da ‘Lindner’ ne uspije u parnici, ERM, a eventualno i svi drugi povjerioci, tek za nekih šest I više godina od sada naplate dio svog potraživanja, pri čemu će iznos primijenih sredstava od prodaje devalvirati i umanjiti se za stopu inflacije od minimum 10 odsto godišnje”, navela je u prigovoru advokatica Anja Komnenić.

Ukazala je Privrednom sudu na “očiglednu štetu” koju stečajna upravnica nanosi svim povjeriocima, jer je shodno Zakonu o stečaju, kako navodi, dužna da objavi prvu prodaju sa prodajnom cijenom najmanje u visini procijenjene tržišne vrijednosti.

“To znači da stečajna upravnica i te kako može objaviti prvu prodaju za cijenu veću od tržišne, što bi bilo i jedino logično, imajući u vidu vrijednosti kako osporenog potraživanja od 25 miliona tako i potraživanja ostalih povjerioca koji i te kako prelaze iznos od 11,9 miliona eura. Napominjemo da se u svakom drugom stečajnom postupku upravo tako i postupa. Ovakvim postupanjem, a u korelaciji sa ostalim postupcima stečajne upravnice, jasno je da je cilj stečajne upravnice nije namirenje poverioca, već nešto sasvim drugo, što neupitno ukazuje na njene namjere, te samim tim povlači njenu odgovornost, kako krivičnu tako i materijalnu. Postavlja se objektivno pitanje koji je to zapravo cilj koji stečajna upravnica pokušava postići prodajom nepokretnosti prije okončanja parnice razlučnog povjerioca prvog reda, i da li je ista svjesna razmjera štete koja se može nanijeti najprije ERM kao i svim drugim povjeriocima”.

Kompanija “Signature investments Montenegro” planirala je da izgradi turističko naselje na Luštici, na istočnoj litici plaže Dobreč. U okviru kompleksa bila je predviđena izgradnja hotela i apartmana, pišu Vijesti.

Američki investitori uložili 18 miliona

Grupa američkih investitora “Eden Rock Montenegro” trpi kontinuiranu zloupotrebu uloženih sredstava u vrijednosti od 18 miliona dolara planiranih za izgradnju luksuznog rezorta i stambenih jedinica sa pet zvjezdica, koji su bili predviđeni kao dio brenda “Auberge Montenegro”, navela je Rita Mansour iz društva “Eden Rock”.

Kako je kazala, kupovinom 11 hektara zemljišta iznad plaže Dobreč, na Luštici, investitori su mogli opravdano da očekuju uspjeh projekta u Crnoj Gori.

“’Eden Rock’ je 2013. u potpunosti finansiralo kupovinu atraktivnog zemljišta naspram Mamule, na ulazu u Bokokotorski zaliv. ‘Eden Rock’ takođe stiče udio u domaćem društvu za izvođenje razvojnih projekata, ‘Signature Investments Montenegro’ d.o.o. i obezbjeđuje finansije za cjelokupno njihovo poslovanje. Sjećam se da je američku investiciju u Crnoj Gori tada podsticala i Američka ambasada”, kazala je Mansour. Optužila je da je projektni menadžer i suvlasnik udjela u društvu “Signature” Fawaz Taji El-Farouki, državljanin SAD i Jordana, nije oklijevao da ubrzo počne sa otuđivanjem sredstava društva.

“Specijalno tužilaštvo Crne Gore pokrenulo je zvaničnu istragu protiv Faroukija u julu 2022. godine, a ubrzo nakon toga u istragu je uključeno i Ministarstvo pravde SAD, kao i FBI. Farouki, međutim, do današnjeg dana još nije procesuiran za počinjena krivična djela”, istakla je ona, te napomenula da je “Signature” ušao u stečaj 9. oktobra 2023. godine usljed lošeg upravljanja i zloupotrebe imovine od strane direktora Faroukija. “Uloga stečajnog upravnika sastoji se u zaštiti interesa povjerilaca, te očuvanju vrijednosti preostale imovine”, poručuju iz ove američke kompanije.