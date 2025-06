Iz Vlade je nezvanično plasirana informacija da su dva člana tog tijela, savjetnica premijera Milena Milović i predstavnica Ministarstva finansija Jelena Jovetić, podnijele ostavku na članstvo u tom tijelu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četiri dana uoči konačne odluke Tenderske komisije (TK) za koncesiju nad aerodromima, jedna članica je usmeno obavijestila predsjednika tog vladinog tijela Nika Đeljošaja da će podnijeti ostavku.

To bi značilo da Tenderska komisija ne bi mogla da do ponedjeljka, 9. juna, donese odluku o rangiranju ponuda. To je sinoć saopštio Đeljošaj.

Prije toga, iz Vlade je nezvanično plasirana informacija da su dva člana tog tijela, savjetnica premijera Milena Milović i predstavnica Ministarstva finansija Jelena Jovetić, podnijele ostavku na članstvo u tom tijelu jer, kako su naveli, sumnjaju u instruiranost pojedinih članova i neravnopravnost ponuđača, pa zbog toga ne žele da daju legitimitet procesu, piše Dan.

Naveli su i da konsultanti na projektu, IFC – dio Svjetske banke, smatraju da se grubo krše načela tenderskog postupka i da se povlače iz cijelog procesa. Đeljošaj je istakao da niko od članova TK zvanično nije podnio ostavku, a za konsultante je kazao da je informacija koja je plasirana netačna i da ih nisu obavještavali da izlaze iz posla. IFC je sprovodio i pretkvalifikacioni tender, kao i glavni.

„Dan“ je tragom ovih informacija kontaktirao više izvora upućenih u rad Tenderske komisije. Više izvora reklo nam je da su Milović i Jovetić najavile ostavke iz razloga što je izvjesno da će prvorangirani ponuđač biti luksemburško-američki konzorcijum Korporasion Amerika eirports, a ne južnokorejski Inčon internešenl eirport korporejšn. Milović smo zvali i kasnije putem poruke pitali da li je podnijela ostavku u Tenderskoj komisiji iz razloga što ponuda firme iz Južne Koreje neće biti prvorangirana, ali nam nije odgovorila.

Drugi izvor je kazao da je Investicioni fond iz Dubaija (ICD) vlasnik 25 odsto kapitala Korporasion Amerika eirportsa, pa je, s obzirom na sve poslednje dogovore sa UAE, upitno da li bi savjetnica premijera, odnosno premijer, bila protiv toga da firma u kojoj UAE ima četvrtinu kapitala bude prvoplasirana na tenderskom postupku.

Osim Đeljošaja, niko od ostalih članova TK, niti iz Vlade, nije se zvanično oglašavao. Takođe, više izvora uključenih u ovaj postupak kazalo nam je da bi nakon jučerašnjih dešavanja najvjerovatniji epilog trebalo da bude da država razvija aerodrome i da ih vjerovatno neće dati pod koncesiju. Konačnu odluku o tome donijeće Vlada, ukoliko im Tenderska komisija dostavi izvještaj o rangiranju ponuda. Rok za to je ponedjeljak, 9. jun, prenosi Dan.

Posao Tenderske komisije je da rangira, a Vlade da donese odluku da li će dati aerodrome koncesionari ili neće. Tenderska komisija je do sada provjeravala ispravnost ponuda, a još nije otvarala finansijske aapekte ponude. Tenderom je tražena minimalna jednokratna naknada od 100 miliona. Tenderski postupak za aerodrome započet je krajem 2019. godine.

Kako je Đeljošaj sinoć kazao za TV Vijesti, ako bi samo jedan član Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat podnio ostavku, cijeli postupak bi morao da bude poništen i ne bi mogao da se izabere ponuđač na aktuelnom tenderu. On je najavio da će za danas zakazati novu sjednicu, kako bi se nastavio proces vrednovanja ponuda. On je rekao da mu je jedan član usmeno najavio ostavku, dok je, kako smo naveli, iz Vlade nezvanično saopšteno da su savjetnica premijera i predstavnici MF-a podnijeli ostavke.

"Nadam se da će se pojaviti svi članovi komisije i da ćemo imati ponudu koja je prihvatljiva za Vladu. Ne vjerujem da će neki pojedinac iz komisije preuzeti na sebe odgovornost da sruši cijeli proces koji traje šest godina. To bi bilo neodgovorno postupanje prema državi" istakao je Đeljošaj, koji tvrdi da je cijeli proces potpuno transparentan. On je kazao da od Vlade Srbije nijesu dobijali nikakve ponude za crnogorske aerodrome.