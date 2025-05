Kada je turizam u pitanju, kako je dodao, prihodi od PDV-a su u drastičnom padu, a hoteli se pretvaraju u hostele i pansione, jer u tom slučaju ne plaćaju PDV-a, već paušalno porez.

"Vlada je povećanjem PDV-a na smještaj i "Evropom sad" 1 i 2 većinu privrednih subjekata dovela do nivoa da moraju da idu u sivu zonu ako žele da opstanu, jer je država preskupa. Na 24 sata sada imamo tri radnika, a sa sedam sati to ne može. U tom slučaju, moraju da se angažuju četiri radnika. Time se za 20 odsto podiže broj radnika i rastu troškovi rada za 20 odsto. I ovako smo neodrživi, a ne još to da nam se desi. Populistička mjera koja bi značila kraj turizma. Ali, nije to problem samo u turizmu, već i u trgovini, građevini, na pumpama... Jednostavno, ta odluka vuče cijeli niz negativnih efekata – izjavio je Radulović za "Dan".

Kada je turizam u pitanju, kako je dodao, prihodi od PDV-a su u drastičnom padu, a hoteli se pretvaraju u hostele i pansione, jer u tom slučaju ne plaćaju PDV-a, već paušalno porez, prenosi Dan.

Ovogodišnja sezona je prva u kojoj je PDV na smještaj 15 odsto. Do 1. januara bio je sedam odsto.

"Predsezona je podbacila, maj mjesec. Jun kreće, a s njim i čarter-letovi, ali to nije dovoljno da nadoknadi predsezonu. Špic sezone ima limite i ne može da se zaradi i za predsezonu i za glavnu sezonu. Samim tim, logično, neće ni biti neka naročita sezona. I to nije tako zbog plaža i puteva što se rade. Marketing, promocija Crne Gore u svijetu jako je teška, jer je prvo pitanje gostiju kako će doći do Crne Gore. Preko Beča, Tirane... – rekao je Radulović.

Radulović je istakao da je protiv davanja aerodroma pod koncesiju, jer sa tim potezom gubi kontrola nad aerodromima, prenosi Dan.

"Davanje aerodroma pod koncesiju je šteta ravna gašenju Montenegro erlajnsa i šteti koja je time napravljena. Ničega nisi gospodar, jer koncesionar će da štiti svoje interese i sa aerodroma će da leti samo onaj kome oni dozvole – kazao je Radulović.

"CTU je prije 7-8 godina radio istraživanje za vikend gosta. Da dođe u petak, spava na livadi, mora da potroši minimum 54 eura do nedjelje. Dakle, 600 hiljada koje je doveo MA, pomnožite sa 54, a to je najmanja moguća potrošnja za tri dana.To je 300-400 miliona eura – rekao je Radulović.

"Preskupi smo. Morali smo da dignemo cijene, država nas je na to natjerala. Morali smo da biramo ili da dignemo cijene ili da budemo u minusu. I zbog PDV-a na smještaj i zbog svih drugih stvari, jer sve što treba da platimo, plaćamo duplo. To je jedan galimatijas, nered, haos, koji treba da razmrsimo nekako, ali na ovaj način nećemo i tu treba da se slože mnoge stvari. Da dođu kompetentni ljudi na kompetentna mjesta – kazao je predsjednik CTU, prenosi Dan.

On je dodao da se Albanija razvija na osnovu Zakona o turizmu koji je kopija Zakona o turizmu Crne Gore, koji je usvojen prije desetak godina.

"Taj zakon je donio hotele sa pet i četiri zvjezdice, olakšice pri plaćanju komunalija za hotele visoke kategorije. Tada je Crna Gora bila jedna od najbrže rastućih destinacija. Od tog zakona nije ostalo ništa, a Albanija po tom zakonu od tada do danas radi to što radi i već su nas pretekli. Ponižavajuće je da moram da letim preko Tirane da bih negdje otišao – naveo je Radulović.

Lani je Crna Gora imala pad prihoda od turizma. Radulović smatra da ćemo imati približan prihod kao lani, ali će taj novac da vrijedi 15 odsto manje.

"Biće približno ista cifra, ali zbog povećanja PDV-a i svih dažbina, vrijednost tih prihoda biće realno manja – zaključio je Radulović, prenosi Dan.