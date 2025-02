Za besplatan prevoz penzionera Putevima treba subvencionirati oko pola miliona eura na godišnjem nivou, saopštio je Radoš Zečević, direktor gradskog preduzeća koje se bave javnim prevozom.

Izvor: Instagram/Screenshot/gradskiprevoz_glavnigrad

Da će najstarijoj populaciji biti omogućeno da besplatno koristi usluge gradskog prevoza najavio je Saša Mujović, gradonačelnik, nakon sastanka sa predstavnicima Udruženja penzionera Podgorica.

"Sada imamo oko 2.000 izdatih mjesečnih karata za penzionere. Jedna mjesečna karta za penzionere je 20 eura, kada se to pomnoži sa brojem karata na mjesečnom nivou dođete do cifra od 40.000 eura, a za 12 mjeseci - to je 480.000 eura. Pored mjesečnih, imamo skoro isti broj penzionera koji koriste dnevnu autobusku kartu. Tako da će zadovoljstvo besplatene vožnje penzionera koštati Glavni grad oko pola miliona eura", rekao je Zečević.

"Glavni grad će morati da pokrije iznos koji nećemo ostvariti zbog besplatnog prevoza penzionera naravno ukoliko Skupština Glavnog grada da saglasnost da se ono sprovede, jer odbornici ipak treba da daju konačnu riječ. Očekujemo da će sredstva biti namirena kroz iznos koji je za javnu funkciju opredijeljen budžetom Glavnog grada. Za tu namjenu ove godine namijenjeno je 4,5 miliona eura, a nama će se subvencije davati mjesečno", naveo je Zečević.





Plaćanja karte oslobođeni i đaci

Plaćanja autobuske karte oslobođeni su i đaci. Gubitak po ovom osnovu, kako je saopštio Radoš Zečević, godišnje je skoro pola miliona eura i taj iznos im takođe, subvencioniše Glavni grad.

– Ove godine imamo izdatih 9.750 đačkih mjesečnih karata, što je manje u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 12.000. Od naplate karata naš prihod je bio 2,1 milion eura, a kako je uveden besplatan prevoz za đake, a najava je da će biti i za penzionere, taj prihod će biti smanjen za milion, ali će to nadomjestiti Glavni grad – rekao je Zečević.



On dodaje da penzioneri čine četvrtinu ukupnog broja putnika koji koriste uslugu linijskog prevoza.

"Četvrtinu putnika čine penzioneri, četvrtinu đaci, a dvije četvrtine su ostali građani. Nigdje u svijetu gradski prevoz ne može da bude isplativ za opštinu. Za privatnika da, ali za opštinu ne. Mi imamo društvenu odgovornost i moramo da vozimo i nerentabilne autobuske linije. Dobro je što je autobuski prevoz dat Putevima jer je u pitanju stabilno preduzeće. Da je radna jedinica Linijski prevoz odvojena i da je postalo samostalno preduzeće vjerovatno bi tri godine morali biti u gubitku koji bi Glavni grad morao da pokriva. Dosta je političkih partija forsiralo ideju besplatnog prevoza za penzionere. Bila je ideja da se svi građani voze besplatno ali to je previše ambiciozno za ovaj standard i uslove. Ta mjera bi bila populistička za ekonomiju grada", rekao je Zečević.

Odluku gradonačelnika da se za penzionere obezbijedi besplatan autobuski prevoz prokomentarisao je Stefan Ćulafić, odbornik DPS-a u Skupštini Glavnog grada. On je poručio da će za narednu sjednicu Skupštine Glavnog grada, po hitnom postupku, pripremiti izmjene odluke kojom će se ovo pravo riješiti.