Bivši diplomata i poslanik Miodrag Lekić demantovao je navode da će predvoditi izbornu listu Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore (PIR) na parlamentarnim izborima naredne godine.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Informacija o njegovoj navodnoj kandidaturi objavljena je nakon što je redakcija dobila saopštenje generalnog sekretara PIR-a Zorana Božovića, u kojem je najavljen samostalan izlazak stranke na naredne parlamentarne izbore ili mogućnost učešća u širem političkom okupljanju.

U saopštenju od 13. novembra navedeno je da će Lekić biti nosilac izborne liste, dok je drugo mjesto trebalo da pripadne nekadašnjem direktoru Fonda PIO Ranku Aligrudiću.

Međutim, Lekić je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk odbacio ove tvrdnje, navodeći da je za informaciju o svojoj navodnoj kandidaturi saznao tokom boravka u Italiji.

On je istakao da ga niko iz medija koji je objavio tu informaciju nije kontaktirao radi provjere navoda.

„Iako ne vjerujem da je u to neko povjerovao, a niko me nije ni pitao tamo gdje je objavljeno, samo da kažem da je u pitanju lažna vijest“, poručio je Lekić.

Dodao je da je smatrao potrebnim da se oglasi zbog poštovanja principa javnosti, čime je jasno stavio do znanja da ne planira učešće na izbornoj listi PIR-a, uprkos prethodnoj najavi te stranke.