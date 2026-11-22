Posebno je ukazala na situacije u kojima roditelji dovode dvoje ili troje djece, zbog čega im je potrebno više vremena za organizaciju i dolazak do vrtića.

Izvor: MONDO

Parking servis proširiće mogućnost besplatnog parkiranja za roditelje mališana koji pohađaju vrtiće „Sunce“ i „Suncokrili“, kako bi im olakšao svakodnevno dovođenje i preuzimanje djece, ali i doprinio smanjenju saobraćajnih gužvi u tom dijelu Podgorice.

Direktor Parking servisa Nikola Lazović kazao je za „Dan“ da je ova pogodnost prvobitno uvedena za roditelje čija djeca borave u vrtiću „Sunce“, a da će biti dostupna i korisnicima vrtića „Suncokrili“.

Kako je objasnio, odluka je uslijedila nakon brojnih pritužbi stanara na saobraćajne blokade koje se stvaraju u blizini vrtića. Roditeljima će tako biti omogućeno 15 minuta besplatnog parkiranja na parkingu P-18, kod Bazara, u dva termina – od 6.30 do 8.30 i od 14.30 do 16.30 časova.

Ipak, iz uprave JPU „Ljubica Popović“ smatraju da bi trajanje ove pogodnosti trebalo preispitati. Direktorica ustanove Vesna Nikolić pozdravila je inicijativu Parking servisa, ali ukazala da 15 minuta možda nije dovoljno vremena za roditelje koji djecu dovode u vrtić „Suncokrili“, s obzirom na udaljenost parkinga od objekta.

Nikolić je za „Dan“ istakla da bi duži period besplatnog parkiranja roditeljima omogućio da djecu bezbjedno dovedu i predaju vaspitačima, bez nepotrebne žurbe.

Posebno je ukazala na situacije u kojima roditelji dovode dvoje ili troje djece, zbog čega im je potrebno više vremena za organizaciju i dolazak do vrtića.

Prema njenim riječima, važno je da djeca dan u vrtiću započnu u mirnoj atmosferi, bez pritiska i žurbe, jer način jutarnjeg rastanka sa roditeljima može uticati na njihovo raspoloženje, osjećaj sigurnosti i prilagođavanje grupi.

Zbog toga iz uprave vrtića smatraju da bi, u skladu sa udaljenošću parkinga od vaspitnih jedinica i stvarnim potrebama porodica, trebalo razmotriti produženje perioda besplatnog parkiranja.