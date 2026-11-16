U Skupštini bi danas poslanici trebalo bi da raspravljaju o Nacrtu amandmana 23 i 24 na Ustav Crne Gore, kojima je predviđena provjera integriteta kandidata za mandatara i članove Vlade, kao i dvotrećinska većina za donošenje zakona kojima se uređuje to pitanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na dnevnom redu današnje sjednice, koja je zakazana za 11 sati, je i Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2026. godinu, kao i Izbori, imenovanja i razrješenja, piše CdM.

Nacrt amandmana 23 i 24 utvrdio je Ustavni odbor na sjednici održanoj 21. oktobra.

Nacrtom amandmana 23 predviđeno je da se, prije predlaganja mandatara i kandidata za članove Vlade, sprovede provjera integriteta radi utvrđivanja rizika od sukoba interesa i preduzimanja mjera za njegovo otklanjanje, u skladu sa zakonom.

Predviđeno je da kandidat koji odbije da učestvuje u provjeri integriteta, ili kod kojeg se utvrdi rizik od sukoba interesa koji nije otklonjen na zakonom propisan način, ne može biti predložen za mandatara, odnosno člana Vlade.

Nacrtom amandmana 23 predviđeno je da predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od konstituisanja Skupštine, nakon sprovedene provjere integriteta kandidata.

Uz predlog za određivanje mandatara, predsjednik Crne Gore dostavlja Skupštini rezultate provjere integriteta kandidata za mandatara, koje Skupština objavljuje i uzima u obzir prilikom odlučivanja o izboru vlade.

Mandatar iznosi u Skupstini svoj program i predlaže sastav Vlade.

Uz program i predlog za sastav Vlade mandatar dostavlja Skupštini rezultate provjere integriteta kandidata za članove Vlade, koje Skupština objavljuje i uzima u obzir prilikom odlučivanja o izboru Vlade.

Prema ovom amandmanu, kojim se zamijenjuje član 103 Ustava, za predsjednika i člana Vlade ne može biti izabrana osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično djelo sa elementom korupcije.

Amandmanom 24 predviđeno je da Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika odlučuje o zakonima kojima se uređuju izborni sistem, imovinska prava stranaca i integritet kandidata za mandatara i članove Vlade, javlja CdM.

Nakon izjašnjavanja poslanika o Nacrtu amandmana slijedi javna rasprava.

Ustavni odbor će nakon završetka javne rasprave razmotriti pristigle predloge, mišljenja i sugestije, zauzeti stav o njima i utvrditi predlog amandmana koji će dostaviti Skupštini.