"Gdje ti je moral, srećna sam što ti se moj muž nikad nije javio": Žena srpskog fudbalera prozvala Sanju Marinković

Sanja Marinković svojevremeno se našla na udaru javnosti, a svemu je prethodilo to što je snimala žene na plaži. Ovaj potez nije prošao bez rekacije i Snežane Borjan.

Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official

Sanja Marinković i žena srpskog golmana Milana Borjana, Snežana Borjan, svojevremeno su bile u žiži interesovanja nakon što je voditeljka povukla potez koji joj se nije dopao.

Snežana je spornu situaciju odmah prokomentarisala i na svom profilu, ne skrivajući kolilo ju je potez Marinkovićeve iznervirao.

Sanja Marinković

Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official

Podsjetimo, sporno je bilo što je Sanja Marinković snimala na plaži žene koje imaju višak kilograma koje su bile do njene ležaljke, što je izazvalo lavinu reakcija.

Borjan se odmah oglasila na Instagramu ne štedeći riječi:

"Sanja Marinković je nekoliko puta zvala mog supruga i mene da gostujemo u emisiji 'Magazin In' i nikada se nismo odazvali pozivu, ne zato što nismo htjeli, već zato što nismo imali vremena... Sada sam srećna zbog toga!", započela je Snežana.

Potom je dodala:

"Otkud ideja da slikaš bilo koga koga ne poznaješ postaviš na svoj stori, podsmijevaš se na jedan jeftin i perfidan način koji ne priliči ni djevojčicama, a ne nekome ko se hvali šerom emisije i ima toliko godina, da bi prikazala sebe kao nekoga ko je mršav i disciplinovan? To su parametri današnjice ko je koliko zgodan? Šta je sa moralom, etikom... Šta je sa mozgom?", bijesno je zaključila Snežana Borjan.

Podsjetite se snimka:

Sanja Marinković na plaži https://t.co/gq4lBgokpG — ScepanCar (@ScepanCar)July 27, 2021

Podsjetite se i komentara nakon sporne situacije:

Nakon skandala Sanja se oglasila:

"Nemam komentar. Osim što sam bila duhovita na svoj račun i što sam kritikovala sebe kako ponekad pretjerujem sa treninzima i pravilnom ishranom i treba da naučim da se opustim", rekla je Sanja za "Kurir" i dodatno objasnila:

"Neko je uzeo samo jedan stori, a ne tri u nizu u kojem pominjem da je ljepota u oku posmatrača i da se divim njihovoj energiji. Pogrešno i površno protumačeno, nažalost".

(/MONDO)