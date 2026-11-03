Tokom razgovora istaknuto je da uspješan završetak pristupnog procesa Crne Gore ima značaj koji prevazilazi granice naše države.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se danas u Pragu sa predsjednikom Vlade Češke Andrejem Babišem, sa kojim je razgovarao o završnici pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, podršci Češke evropskom putu Crne Gore i mogućnostima za snažnije ekonomsko povezivanje dvije države, saopšteno je iz Milatovićevog Kabineta.

Kako navode, tokom razgovora istaknuto je da uspješan završetak pristupnog procesa Crne Gore ima značaj koji prevazilazi granice naše države.

“Članstvo Crne Gore predstavljalo bi važnu potvrdu vjerodostojnosti politike proširenja Evropske unije i pokazalo da evropska perspektiva može postati stvarnost za države koje ispunjavaju preuzete obaveze”, kazali su iz Kabineta predsjednika.

Milatović je zahvalio premijeru Babišu na podršci evropskoj budućnosti Crne Gore, podsjećajući na njegovo učešće na Samitu EU i Zapadnog Balkana, održanom u Tivtu u junu ove godine, kao i na podršku članstvu Crne Gore do 2028. godine koju je tom prilikom javno izrazio.

Naglasio je da je Češka važan partner Crne Gore u završnici pristupnog procesa, posebno kroz političku i ekspertsku podršku, ali i kroz iskustvo koje može biti dragocjeno u pripremi crnogorskih institucija za korišćenje evropskih fondova nakon pristupanja.

“Značajan dio razgovora bio je posvećen jačanju ekonomskog partnerstva i mogućnostima za veće učešće čeških kompanija u razvojnim projektima u Crnoj Gori, posebno u oblastima energetike, saobraćajne infrastrukture i industrije”, ističe se u saopštenju.

Predsjednik je istakao da Crna Gora želi investicije koje donose savremene tehnologije, jačaju domaću proizvodnju, povećavaju konkurentnost ekonomije i otvaraju kvalitetna radna mjesta.

Naglasio je da snažnije ekonomsko povezivanje sa evropskim partnerima treba da doprinese konkretnim razvojnim rezultatima i boljem životnom standardu građana, ističući da pripreme za članstvo u EU podrazumijevaju i izgradnju snažnije i produktivnije ekonomije.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o regionalnoj stabilnosti, evropskoj bezbjednosti i saradnji u okviru NATO-a, potvrđujući značaj partnerskih odnosa Crne Gore i Češke u suočavanju sa zajedničkim izazovima.