Momčilo Leković, član Demokratske Crne Gore, reagovao je povodom današnjeg saslušanja Mila Đukanovića u predmetu „Telekom“.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Nakon što je početkom godine pobjegao sa Anketnog odbora Skupštine Crne Gore izbjegavajući suočavanje, Milo Đukanović danas nije odgovarao ni na pitanja pred sudijom za istragu u aferi „Telekom“.

Čovjek koji je decenijama imao odgovor na svako pitanje, danas nije odgovorio ni na jedno. Kao da mu je od odlaska Vesne Medenice i Milivoja Katnića iz pravosuđa, "maca pojela jezik". Izgleda kao da su mu strah od pravosuđa godinama razgonili upravo Vesna i Milivoje. Danas, kad njih više nema na čelu institucija, pred sudijom je odlučio da ćuti i ne progovara.

Međutim, pred novinarima je bio spreman da drži govor i to dvadeset minuta političkih lekcija, optužbi i samohvale.

Ako je sve što je danas govorio pred kamerama istina, zašto to nije ponovio i pred sudijom? Zašto se njegova spremnost da govori završava tamo gdje počinje sudski postupak? Čega se plaši?

Posebno je ironično da čovjek koji je decenijama odlučivao o sudbini ove države danas drži predavanja o njenim institucijama, dok istovremeno odbija da odgovara na pitanja u sudskom postupku.

Grdno se vara ako misli da će dvadeset minuta televizijskog nastupa izbrisati dvadeset godina neodgovorenih pitanja.

Trideset godina je imao moć da politički određuje ko će govoriti, a ko ćutati. Danas može da izabere ćutanje, ali nema moć da ućutka pitanja o svojoj odgovornosti.

Može da izbjegne Anketni odbor. Može da ne odgovara pred sudijom. Može da održi još stotinu konferencija za medije. Ali to mu neće pomoći da Crna Gora zaboravi aferu „Telekom“ i brojna druga nepočinstva koja su se desila za vrijeme njegove vladavine.