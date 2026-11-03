Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da Crna Gora može pristupiti Evropskoj uniji u planiranom roku ukoliko postoji politička volja za rješavanje otvorenih pitanja sa Zagrebom.

Izvor: Arnaud Andrieu / Sipa Press / Profimedia

Govoreći o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković je poručio da bi to moglo da se desi u zacrtanom roku ako u Podgorici postoji politička volja za rješavanje otvorenih pitanja sa Zagrebom.

Dva od osam zahtjeva koje je Hrvatska postavila Crnoj Gori već su riješena.

“Preostalo ih je šest, od kojih su četiri isključivo u nadležnosti izvršne vlasti. Dvije su nešto složenije jer zadiru u područje pravosuđa ili se pak tiču podataka o nestalim osobama – onima koji su nestali tokom agresije Jugoslavije i Miloševićevog režima na Hrvatsku”, rekao je Plenković, prenosi N1 Zagreb.

Crnogorska vlada nedavno je donijela odluku da promeni ime bazena u Kotoru i formalno odobri postavljanje spomen-ploče u nekadašnjem logoru Morinj, što su bila dva od šest hrvatskih zahtjeva.

Ostali se odnose na utvrđivanje sudbine nestalih, obeštećenje logoraša iz Morinja, procesuiranje odgovornih za ratne zločine, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica, pitanje granice i povratak Školskog broda Jadran.

Plenković: Ne znamo stavove Studentske liste, upada u oči da tokom izbora nije bilo baš nijedne evropske zastave

Plenković je rekao i da nakon pobjede Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, treba vidjeti kako će izgledati buduća vlada i kakva će biti njena politika.

“Ne znamo tačno kakva su stajališta Studentske liste, njihovi stavovi o evropskim pitanjima su, recimo to tako, složeni”, kaže hrvatski premijer na konferenciji je o proširenju u organizaciju Juronjuza (Euronewsa), a prenosi N1 Zagreb.

Plenković je dodao da Studentska lista tokom predizborne kampanje nije previše otkrivala svoje planove, što se s taktičkog gledišta može razumjeti.

“Ali sada kada preuzimate odgovornost morate objasniti za što se zalažete. Ono što je svim posmatračima upalo u oči jeste da tokom izbora nije bilo baš nijedne evropske zastave. To se ne bi moglo shvatiti kao izrazito proevropski pokret”, rekao je Plenković.