Milatović je rekao da posebno cijeni prijateljski i principijelan odnos Slovenije prema Crnoj Gori, kao i njenu spremnost da svojim iskustvom i podrškom doprinese uspješnom okončanju našeg evropskog puta.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Prijateljski i sadržajan razgovor sa predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar još jednom je potvrdio snažnu podršku Slovenije evropskoj budućnosti Crne Gore i našem cilju da postanemo naredna članica Evropske unije, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je rekao da posebno cijeni prijateljski i principijelan odnos Slovenije prema Crnoj Gori, kao i njenu spremnost da svojim iskustvom i podrškom doprinese uspješnom okončanju našeg evropskog puta.

“Razgovarali smo i o slovenačkom iskustvu u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i o načinima prevazilaženja bilateralnih izazova u tom procesu. Saglasili smo se da bilateralna pitanja sa kojima se Crna Gora trenutno suočava u odnosima sa Hrvatskom treba rješavati kroz dijalog, u skladu sa međunarodnim pravom i dobrosusjedskim odnosima, bez usporavanja procesa evropskih integracija”, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, iskustvo Slovenije, koja uprkos neriješenom pitanju granice sa Hrvatskom to pitanje nije koristila kao sredstvo za usporavanje ili blokiranje pristupanja Hrvatske šengenskom prostoru, predstavlja važan primjer odgovornog odnosa prema evropskoj perspektivi susjeda.

“Dodatno smo naglasili značaj poštovanja Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, potpisanog u Beču 2001. godine, kao važnog međunarodnopravnog okvira za rješavanje otvorenih pitanja između država nasljednica bivše Jugoslavije, uključujući i pitanja koja se odnose na pokretnu imovinu”, kaže Milatović.

Slovenija je, ističe, iskren prijatelj Crne Gore, pouzdan partner i snažan zagovornik našeg članstva u Evropskoj uniji.

“Njena podrška i dragocjeno iskustvo dodatno potvrđuju koliko je važno da evropski put gradimo na konkretnim rezultatima, međusobnom uvažavanju i dosljednom poštovanju međunarodnog prava. Posebno mi je zadovoljstvo što sam bio gost u podkastu drage predsjednice Nataše, gdje smo u prijatnoj i otvorenoj atmosferi razgovarali o evropskoj budućnosti naših država, ali i o bliskim vezama i prijateljstvu koje njegujemo”, zaključio je Milatović.