Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upozorio je na nedovoljne rezultate u borbi protiv visoke korupcije, ističući da je krajnje vrijeme da nadležne institucije ozbiljno pristupe ovom problemu i da se upali „crveni alarm“.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kako je naveo, šest godina nakon promjene vlasti, brojni izvještaji, analize i dokumenti domaćih i međunarodnih institucija pokazuju da Crna Gora nije ostvarila značajniji napredak u procesuiranju slučajeva visoke korupcije.

Kao jedan od pokazatelja takvog stanja izdvojio je analizu BIRN-a, prema kojoj su u prvih pet godina nakon demokratskih promjena svega dva postupka protiv visokih državnih funkcionera završena pravosnažnim presudama.

Milatović je ocijenio da ovakvi podaci otvaraju pitanje efikasnosti pravosudnog i antikorupcijskog sistema, posebno imajući u vidu brojna obećanja o odlučnom obračunu sa korupcijom.

Poručio je da se uspješnost borbe protiv korupcije ne može mjeriti političkim izjavama, konferencijama za medije i najavama, već isključivo konkretnim rezultatima, odnosno pravosnažnim presudama i oduzimanjem nezakonito stečene imovine.

Prema njegovim riječima, posebno zabrinjava činjenica da pojedinci koji su nekada raspolagali velikom političkom i institucionalnom moći i dalje nijesu obuhvaćeni efikasnim odgovorom pravosuđa, uprkos ozbiljnim sumnjama u zakonitost njihovog djelovanja.

Predsjednik smatra da postoje ozbiljni nedostaci u antikorupcijskom sistemu, kako u zakonskom okviru, tako i u radu institucija, što se naročito odražava na postupanje u slučajevima od velikog javnog značaja.

Upozorio je i da bi neefikasnost institucija i protok vremena mogli dovesti do toga da nezakonito stečena imovina trajno ostane van domašaja pravde, što bi predstavljalo ozbiljan poraz pravne države.

Zbog toga je pozvao sve nadležne institucije na odlučnije, odgovornije i bolje koordinisano djelovanje, naglašavajući da je neophodno prekinuti praksu u kojoj izostaju konkretni rezultati u najvažnijim slučajevima korupcije.

Milatović je istakao da evropske integracije Crne Gore moraju biti praćene stvarnim reformama i jačanjem vladavine prava, a ne samo formalnim ispunjavanjem obaveza na evropskoj agendi.

„Želim da proces pristupanja Evropskoj uniji bude praćen istinskim ozdravljenjem Crne Gore, u punom smislu te riječi, a ne da se svede na formalno ispunjavanje obaveza i puko štrikiranje aktivnosti na evropskoj agendi“, poručio je Milatović.

Zaključio je da cilj evropskog puta mora biti izgradnja pravednijeg društva, odgovornih institucija i države u kojoj zakon jednako važi za sve građane.