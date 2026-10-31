Iz kabineta ministra odbrane Dragana Krapovića reagovali su na saopštenje predsjednika države Jakova Milatovića.

Izvor: MONDO

Predsjednik države Jakov Milatović povremeno zaboravlja koga je juče branio, a problem je što misli da svi ostali pate od istog zaborava, saopštio je kabinet ministra odbrane Dragana Krapovića.

Oni su reagovali na današnje saopštenje Milatovićevog kabineta.

"Prvo, niko nije tvrdio da komodor Vuković savija kičmu, niti je iko pokušao da mu je savije. Tu dramu je očigledno Milatović sam napisao, režirao i odigrao. Drugo, posljednji kojem je Milatović tako vatreno čuvao kičmu bio je penzionisani brigadni general Lazarević. A koliko je ta kičma bila uspravna pred DPS-om, ostavljamo javnosti da procijeni. Doduše, moguće je da se Milatović danas Lazarevića više i ne sjeća. Zato ćemo ga rado podsjetiti. Jer nije problem što Milatović povremeno zaboravlja koga je juče branio. Problem je što misli da svi ostali pate od istog zaborava", piše u reagovanju.