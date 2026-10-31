Krapović tvrdi da se Milatović miješa u rad Ustavnog suda i vrši pritisak na njegove sudije u vezi sa slučajem komodora Darka Vukovića, iako je taj predmet, prema njegovim riječima, u nadležnosti Vojno-disciplinske komisije i Ministarstva odbrane.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića reagovao je na izjavu ministra odbrane Dragana Krapovića povodom slučaja komodora Darka Vukovića, poručujući da će Milatović uvijek biti na strani ljudi koji brane svoje dostojanstvo, obraz i integritet.

Krapović tvrdi da se Milatović miješa u rad Ustavnog suda i vrši pritisak na njegove sudije u vezi sa slučajem komodora Darka Vukovića, iako je taj predmet, prema njegovim riječima, u nadležnosti Vojno-disciplinske komisije i Ministarstva odbrane.

“Predsjednik Milatović uvijek će biti na strani ljudi koji brane svoje dostojanstvo, obraz i integritet. Na strani onih koji ne savijaju kičmu ni pred DPS-om, ni pred Demokratama, ni pred bilo kojom drugom partijom”, navodi se u reagovanju Kabineta Milatovića na mreži X.

Kako se ističe, u ovom slučaju to je komodor Vuković, kojeg je Savjet za odbranu i bezbjednost imenovao za komandanta mornarice.