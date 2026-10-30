Abazović je naglasio da taman kada čovjek pomisli da će promjena rukovodstva donijeti i drugačiji način rada, ASK nas je uvjerio da donosi naručene odluke.

Izvor: Vlada Crne Gore

Povodom odluke Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da sam prekršio zakon time što sam zaštitio državni budžet, odnosno što nijesam potrošio nijedan euro državnog novca, već sam putovao o svom trošku, mogu samo da konstatujem da je žalosno što se nastavlja praksa iz vremena DPS-a, istakao je Dritan Abazović, lider Građanskog pokreta URA komentarišući odluku Agencije za sprečavanje korupcije da je prekršio zakon prilikom putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate.

Abazović je naglasio da taman kada čovjek pomisli da će promjena rukovodstva donijeti i drugačiji način rada, ASK nas je uvjerio da donosi naručene odluke.

,,Nakon što dobijem spor protiv ASK-a, podnijeću krivične prijave protiv svih koji su učestvovali u pripremi i donošenju ovog rješenja. Donijeli ste odluku bez dokaza i za to ćete morati da snosite odgovornost. Vidimo se na sudu!” poručio je Abazović.

Podsjećamo, Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je bivši potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je u decembru 2021. godine primio poklon u vidu troškova putovanja u Dubai i Abu Dabi, a da ga nije odbio niti o tome sačinio pisani izvještaj. Odluka je donijeta 29. oktobra, u ponovnom postupku, nakon presude Upravnog suda Crne Gore.

U odluci ASK navodi se da je Abazović, u vrijeme dok je obavljao funkciju potpredsjednika Vlade, postupio suprotno zakonskim odredbama koje regulišu primanje poklona od strane javnih funkcionera.