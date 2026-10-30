Prema nacrtu izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore, naša država mogla bi da okonča pristupne pregovore sa Evropskom unijom do kraja 2026. godine.

Izvor: Vlada Crne Gore

Crna Gora bi mogla da okonča pristupne pregovore sa Evropskom unijom u decembru 2026. godine, navodi se u nacrtu izvještaja Evropske komisije o napretrku naše zemlje ka EU.

Riječ je o dokumentu koji se objavljuje jednom godinšnje u sklopu paketa proširenja. Zvaničan datum objavljivanja je 4. novembar.

RSE je imao uvid u nacrt dokumenta u kojem se navodi i da je Crna Gora predvodnik u procesu proširenja.

Prema ocjeni Komisije, Podgorica je ispunila završna mjerila u svim pregovaračkim poglavljima i mogla bi da okonča pregovore do kraja ove godine.

"Izuzetan napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU dokaz je da je proširenje i dalje dostižna stvarnost", navodi se u nacrtu.

Komisija ocjenjuje i da je Crna Gora odlučno unaprijedila rad na fundamentalnim oblastima, sa dobrim rezultatima u vladavini prava, ekonomskom upravljanju i reformi javne uprave. Kao potvrdu da je Crna Gora predvodnik procesa proširenja navodi rad na ugovoru o pristupanju i predlog Komisije o finansijskom paketu.

U crnogorskom ugovoru o pristupanju prvi put bi se primjenio "ojačani pristup" zaštitnim klauzulama. Ugovor bi, kako se navodi, poslužio kao model za buduće ugovore o pristupanju.

Među crnogorskim reformama Komisija ističe ustavne amandmane kojima je ojačana nezavisnost Sudskog i Tužilačkog savjeta, "potpuno u skladu" sa preporukama EU i Venecijanske komisije. Navodi i politiku nulte tolerancije prema napadima na novinare, kao i usklađivanje vizne politike sa EU od 31. oktobra 2026.