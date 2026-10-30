Aleksandru Grguroviću 3. decembra ističe četvorogodišnji mandat na čelu Opštine Danilovgrad, a još nije poznato da li će ostati na toj funkciji.

Izvor: MONDO

Čelnik Danilovgrada Aleksandar Grgurović ne zna hoće li biti na toj funkciji i nakon 3. decembra, kad mu ističe četvorogodšnji mandat, zato što ta pozicija, po koalicionom sporazumu tamošnje vlasti, pripada Pokretu Evropa sad (PES), koji je on napustio prije skoro tri godine, pišu "Vijesti".

"Odbornički klub Pokreta Evropa sad - Danilovgrad blagovremeno će obavijestiti kolege odbornike u lokalnoj većini o našim daljim koracima povodom vašeg pitanja. Naravno vodićemo računa o interesima grada i građana, kao što smo to radili kroz četiri minule godine za nama", odgovorio je odbornik te partije Darko Dragović, na pitanje hoće li PES podržati ostanak Grgurovića na funkciji.

Prema nezvaničnim saznanjima lista, ta partija ima više potencijalnih kandidata za Grgurovićevog nasljednika.

Izvor redakcije blizak danilovgradskom odboru PES-a tvrdi da još nije dogovoreno koga bi mogli da predlože za prvog čovjeka opštine, ali kaže da je u igri više imena. Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” iz više izvora, to su direktor Centra za kulturu Danilovgrad Milivoje Lakić, šef odborničkog kluba PES-a u tamošnjem parlamentu Veselin Savić i predsjednica Asocijacije žena PES-a Jovana Dragović.

Aleksandar Grgurović tvrdi da unutar danilovgradske vladajuće većine trenutno nema dogovora o eventualnom produžetku njegovog mandata i mandata dvoje potpredsjednika opštine, a u susret lokalnim izborima u svim opštinama, zakazanim za jun naredne godine.

“Danilovgradu su potrebni stabilnost i kontinuitet u radu, kako bi započeti poslovi bili nastavljeni i kako politička pitanja ne bi bila važnija od interesa sugrađana. Gotovo tri godine obavljam ovu funkciju bez partijske zaleđine, i mogu konstatovati da je Danilovgrad u prethodnom periodu bio primjer političke zrelosti i mudrosti, gdje se kroz neophodnu političku stabilnost došlo do istorijskih rezultata u relativno kratkom roku”, ocijenio je on.

Kako je naveo, budžet opštine uvećan je “za maltene 100 odsto”, a dug umanjen “za približno 60 odsto”. Dodaje da je “infrastrukturni preporod vidljiv na svakom koraku”, da su “ojačane institucije uz veću efikasnost i odgovorniji pristup postale jedan od ključnih nosilaca razvojnih kapaciteta Danilovgrada”.

Grgurović je potvrdio da planira da učestvuje na predstojećim lokalnim izborima u toj opštini.

“Smatram da imam odgovornost prema započetim poslovima i prema ljudima s kojima sam radio na razvoju grada. O konkretnom modelu nastupa odlučićemo dogovorom, zajedno s ljudima koji dijele tu viziju. Važno mi je da iza tog nastupa stoji ozbiljan program, kvalitetni ljudi i jasna razvojna politika koja će predstavljati nastavak jednog marljivog i predanog rada koji je Danilovgradu donio jasne i mjerljive rezultate”, poručio je on.