“Skupština Crne Gore treba da odluči o ustavnim promjenama kojima se uvodi provjera integriteta za buduće članove Vlade".

Izvor: screenshot European Parliament

Istorijska prilika je nadohvat ruke, a evropska budućnost Crne Gore mora biti iznad partijskih interesa, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec, komentarišući predstojeće odluke u crnogorskom parlamentu, koje se tiču ustavnih promjena.

“Srdačno čestitam Crnoj Gori na današnjem zatvaranju još tri pregovaračka poglavlja. Crna Gora je opet potvrdila da je lider među državama kandidatima. Ovo je veliki uspjeh za njene građane i za sve koji su radili na reformama”, naveo je Šarec u izjavi dostavljenoj medijima.

Međutim, ističe, test slijedi i sjutra.

“Skupština Crne Gore treba da odluči o ustavnim promjenama kojima se uvodi provjera integriteta za buduće članove Vlade. Ove promjene usaglašene su sa Evropskom komisijom i predstavljaju ključni uslov za zatvaranje Poglavlja 23, Pravosuđe i temeljna prava. Bez njih nije moguće zatvoriti sva poglavlja, a cilj završetka pregovora do kraja ove godine biće doveden u pitanje”, kazao je Šarec.

Ukazuje da je za usvajanje ovih promjena potrebna dvotrećinska većina.

“To znači da odgovornost dijele sve partije u Skupštini koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Provjera integriteta, odgovornost i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala nijesu stvar izbora, već neophodan uslov za ulazak u Evropsku uniju. Istorijska prilika je nadohvat ruke, a evropska budućnost Crne Gore mora biti iznad partijskih interesa. Sjutra Skupština može pokazati da je spremna da završi posao”, zaključio je Šarec.