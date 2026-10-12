"Ne želimo učestvovati u političkim trgovinama oko fotelja, na koje je trenutna parlamentarna većina navikla".

Izvor: URA

„URA neće podnositi bilo kakve zahtjeve za glasanje o ustavnim izmjenama, kao što to nijesmo radili ni do sada. Ne želimo učestvovati u političkim trgovinama oko fotelja, na koje je trenutna parlamentarna većina navikla. O ustavnim promjenama i svim temama iz evropske agende glasaćemo na osnovu kvaliteta predloga i u najboljem interesu građana. Na takav način djelujemo svih prethodnih godina, kao odgovoran politički subjekt, usmjeren na suštinske, a ne kozmetičke promjene sistema“, saopšteno je iz Građanskog pokreta URA.

Iz URE ističu da parlamentarna većina nastavlja politiku ucjena i trgovine oko svih važnih pitanja, što ta partija nije podržavala ni ranije, niti će ubuduće. Posebno je neprimjereno da, navode iz Pokreta URA, parlamentarna većina na ovako neozbiljan način, tretita ovako važna pitanja.

,,Ako ste vi navikli da najvažnije odluke koje se tiču građana Crne Gore donosite na WhatsApp sjednicama, sa nama se na takav način ne može komunicitati", naglasili su iz URE.

Podsjećaju da su sa istim stavom pristupili i predlogu za potpisivanje Sporazuma prije nekoliko mjeseci, koji je većina tada potpisala sa DPS-om i Evropskim savezom.

„Kako tada, tako i danas, nećemo učestvovati u trgovinama oko evropskog puta Crne Gore. Prethodnih mjeseci većini smo ponudili predloge za realno i održivo povećanje plata i penzija, povećanje dječjih dodataka, obeštećenje radnika, stambeni projekat „Stan za sve“, podršku korisnicama naknada za majke sa troje i više djece, otvorene izborne liste, zaštitu životnih resursa, kao i obustavu protivustavnog Sporazuma sa UAE. Većina je sve ove predloge redom odbijala“, navode iz URE.

Iz te partije zaključuju da odgovornost za eventualni zastoj evropskog puta treba tražiti u redovima parlamentarne većine, koja je dovela do trenutne situacije.

„URA će nastaviti da kroz skupštinsku proceduru predlaže konkretna rješenja i radi u najboljem interesu građana, kao njihov glas u Skupštini. Većina će imati priliku da podrži naše predloge i pokaže da li joj je zaista stalo do poboljšanja životnog standarda građana ili ih se sjeti samo pred izbore i kada se nađe u političkom problemu koji je sama izazvala“, poručuju iz URE.