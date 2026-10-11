Najveći dio novca pripao je partijama koje imaju najviše poslanika u Skupštini Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Finansiranje redovnog rada parlamentarnih političkih partija i njihovih ženskih organizacija u septembru je građane Crne Gore koštalo ukupno 1.119.514 eura.

Od tog iznosa, za redovne aktivnosti parlamentarnih stranaka izdvojeno je oko 1,05 miliona eura, dok je za rad ženskih organizacija unutar partija opredijeljeno dodatnih 67.507 eura, prenosi Dan.

Najveći dio novca pripao je partijama koje imaju najviše poslanika u Skupštini Crne Gore. Pokret Evropa sad (PES) dobio je 255.069 eura, dok je Demokratskoj partiji socijalista (DPS), koja djeluje iz opozicije, isplaćeno 181.883 eura.

Prema podacima Ministarstva finansija, PES-u je za redovan rad u septembru pripalo 248.193 eura, uz dodatnih 6.876 eura namijenjenih radu ženske organizacije. DPS je za redovne aktivnosti dobio 175.811 eura, dok je za njegovu žensku organizaciju izdvojeno još 6.072 eura.

Nova srpska demokratija (NSD) iz budžeta je dobila ukupno 113.248 eura. Od toga se 108.055 eura odnosi na redovan rad stranke, a 5.193 eura na aktivnosti ženske organizacije.

Bošnjačkoj stranci (BS) isplaćeno je ukupno 99.827 eura, uključujući 92.326 eura za redovne partijske aktivnosti i 7.501 euro za rad ženske organizacije.

Demokratske Crne Gore (DCG) dobile su 91.938 eura. Za redovan rad te partije izdvojeno je 87.063 eura, dok je dodatnih 4.875 eura namijenjeno ženskoj organizaciji.

Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP) pripalo je 64.704 eura, od čega 57.203 eura za redovne aktivnosti i 7.501 euro za rad ženske organizacije, piše Dan.

Demokratska narodna partija (DNP) dobila je 50.332 eura. Za redovan rad isplaćena su joj 48.024 eura, dok je za žensku organizaciju izdvojeno 2.308 eura.

Građanskom pokretu URA u septembru je pripalo 49.505 eura. Od ukupnog iznosa, 46.880 eura namijenjeno je redovnom radu, a 2.625 eura aktivnostima ženske organizacije.

Hrvatska građanska inicijativa (HGI) dobila je 49.062 eura, od čega 41.561 euro za redovne aktivnosti i 7.501 euro za rad ženske organizacije.

Albanskoj alternativi isplaćeno je ukupno 38.889 eura. Za redovan rad stranke izdvojena su 33.638 eura, dok je za žensku organizaciju opredijeljeno 5.251 euro.

Socijaldemokratama (SD) pripalo je 32.097 eura, uključujući 31.025 eura za redovan rad i 1.072 eura za aktivnosti ženske organizacije.

Demokratska partija i Nova demokratska snaga Forca dobile su po 15.209 eura. Svakoj od tih stranaka isplaćeno je po 12.884 eura za redovan rad i po 2.325 eura za ženske organizacije.

Demokratski savez u Crnoj Gori dobio je ukupno 11.284 eura. Od toga je 9.559 eura namijenjeno redovnom radu, a 1.725 eura ženskoj organizaciji.

Demokratskom savezu Albanaca isplaćeno je 11.111 eura, od čega 9.611 eura za redovan rad i 1.500 eura za žensku organizaciju.

Demokratska unija Albanaca (DUA) dobila je 10.699 eura. Za redovne aktivnosti izdvojena su 10.342 eura, dok je za rad ženske organizacije opredijeljeno 357 eura.

Ujedinjena Crna Gora i Civis dobili su po 8.268 eura, uključujući po 7.955 eura za redovan rad i po 313 eura za ženske organizacije, prenosi Dan.

Pokretu za Tuzi isplaćeno je ukupno 7.359 eura. Za redovan rad opredijeljena su 6.234 eura, a za žensku organizaciju dodatnih 1.125 eura.

Nacionalna albanska unija za septembar je dobila 5.555 eura, od čega 4.805 eura za redovan rad i 750 eura za aktivnosti ženske organizacije.

Podaci Ministarstva finansija prikazuju raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih redovnom funkcionisanju parlamentarnih političkih partija i njihovih ženskih organizacija za septembar.