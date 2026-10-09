Dukaj je juče optužio rukovodstvo Glavnog grada da više od tri mjeseca ne preduzima konkretne korake u vezi sa razgraničenjem, iako im je dostavljena odluka Vlade Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najavio je da će ministar javne uprave Maraš Dukaj danas dobiti predlog predstavnika Glavnog grada za članstvo u komisiji koja će se baviti razgraničenjem Podgorice i Tuzi.

Dukaj je juče optužio rukovodstvo Glavnog grada da više od tri mjeseca ne preduzima konkretne korake u vezi sa razgraničenjem, iako im je dostavljena odluka Vlade Crne Gore. Naveo je da je prije dva i po mjeseca uputio dopis Mujoviću, tražeći da imenuje članove komisije koja bi se bavila pitanjem važnim za obje lokalne samouprave, njihov razvoj i evropsku perspektivu.

Mujović je u izjavi za „Vijesti“ kazao da smatra da Dukajeva poruka nije u duhu dobre saradnje koju su imali dok je on obavljao funkciju ministra, a koju, kako je naveo, očekuje i u sadašnjim okolnostima.

Potvrdio je da je dobio zahtjev Ministarstva javne uprave da predloži članove komisije za razgraničenje Podgorice i Tuzi, ali je odbacio tvrdnje da je Glavni grad blokirao taj proces.

„Bila bi to teška optužba. Radije ću smatrati da je ovo samo neoprezna konstatacija. Kako god bilo, već sjutra (petak) će imati predlog članova komisije u ime Glavnog grada”, kazao je Mujović.

Vlada Crne Gore je 12. marta 2026. godine formirala Arbitražnu komisiju za teritorijalno razgraničenje i podjelu imovine između Glavnog grada Podgorice i Opštine Tuzi. Komisija je imala rok od 90 dana da Vladi dostavi obavezujuću odluku koja bi imala snagu sudskog poravnanja.

Tokom arbitražnog postupka, iz Opštine Tuzi su saopštili da se zalažu za očuvanje teritorije utvrđene Zakonom o teritorijalnoj organizaciji, odnosno postojećih granica katastarskih opština. Prema njihovom stavu, Deponija se nalazi na teritoriji Tuzi, dok dio Kuća Rakića do Nijagare pripada toj opštini, a preostali dio naselja Podgorici.

Iz Tuzi su, takođe, insistirali da domicilno stanovništvo Kuća Rakića, koje administrativno pripada toj opštini, ostane u njenom sastavu. Naveli su da je Glavni grad tražio kompenzaciju, odnosno Deponiju, ali da dogovor između dvije strane nije postignut.

Prema informacijama koje su saopštili iz Tuzi, Glavni grad je na posljednjem sastanku zahtijevao da mu pripadnu cijele Kuće Rakića i Dinoško polje, kao i dio Dinoše do Cijevne. Iz Opštine Tuzi ocijenili su da o tim zahtjevima nije moglo biti odlučivano jer prethodno nijesu bili predati arbitraži na razmatranje.

Nakon što je predsjednica Komisije Dragana Đurišić podnijela ostavku, Vlada je 26. juna 2026. godine usvojila informaciju o njenom povlačenju sa funkcije i zadužila Ministarstvo javne uprave da predloži novi sastav tog tijela.

Ministarstvo je nakon toga uputilo dopise Glavnom gradu i Opštini Tuzi, pozivajući ih da predlože svoje predstavnike za rad u komisiji.

Dukaj je juče na društvenoj mreži Iks naveo da je Opština Tuzi već delegirala svoje članove, dok Podgorica, kako tvrdi, svojim nepostupanjem usporava ne samo razgraničenje sa Tuzima već i rješavanje istog pitanja sa Opštinom Zeta.

„Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već istovremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta. Nije dobro da aktuelna podgorička uprava nastavlja praksu prethodne i prethodnih vlasti. Građanima smo obećali nešto drugo”, napisao je Dukaj na Iksu.

Tuzi imaju status samostalne opštine od 2018. godine. Kako konačno teritorijalno razgraničenje i podjela imovine između dvije lokalne samouprave do sada nijesu završeni, Podgorica i Tuzi su se saglasile da sporna pitanja riješe putem arbitraže, u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.