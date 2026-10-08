Iz te partije navode da je cilj da se njihov predlog nađe na dnevnom redu sjutrašnje sjednice parlamenta, a povećanje koeficijenta bi, prema njihovim procjenama, značilo oko 200 eura veću osnovnu zaradu vatrogasaca-spasilaca.

Izvor: URA

Klub poslanika Građanskog pokreta URA podnio je Skupštini Crne Gore Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim traži povećanje koeficijenta za vatrogasce-spasioce sa 7,3 na 9,5.

Iz te partije navode da je cilj da se njihov predlog nađe na dnevnom redu sjutrašnje sjednice parlamenta, a povećanje koeficijenta bi, prema njihovim procjenama, značilo oko 200 eura veću osnovnu zaradu vatrogasaca-spasilaca.

„Vatrogasci-spasioci su istinski heroji našeg društva, ljudi koje građani prve pozivaju kada se nađu u nezgodnoj situaciji, kada su ugroženi životi ili imovina. Zbog toga tako težak i odgovoran posao država mora vrednovati na pravi način“, poručili su iz GP URA.

U toj partiji ističu da su, usljed rasta troškova života i inflacije, značajno povećane cijene hrane, usluga i goriva, dok su primanja vatrogasaca u međuvremenu izgubila dio svoje vrijednosti.

URA podsjeća da je i ranije predlagala izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, sa namjerom da se poboljša materijalni položaj vatrogasaca-spasilaca.

Kako navode, 43. Vlada, na čelu sa Dritanom Abazovićem, povećala je u februaru 2023. godine koeficijent za vatrogasce sa 5,1 na 7,3. Tada je, kako tvrde, postignut i dogovor o dodatnom povećanju zarada od po 10 odsto u januaru 2024. i 2025. godine, što, prema ocjeni URA, Vlada Milojka Spajića nije realizovala.

„O vatrogascima moramo brinuti i kada nema požarnih sezona, a ovo je najbolja prilika da vidimo kako će se vladajuća većina, ali i sve kolege iz drugih partija u Skupštini, ponijeti prema ovom predlogu“, zaključili su iz GP URA.