Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) obustavili su rad na reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2025. godinu zbog generalnog štrajka koji su pokrenuli 5. oktobra.

Izvor: Screenshot / dri.co.me

Zato postoji realna bojazan da revizija završnog računa budžeta za 2025. godinu neće u zakonskom roku, tokom ovog mjeseca, doći pred poslanike.

Predsjednik Senata DRI Siniša Čađenović upozorio je da ukoliko Predlog zakona o završnom računu budžeta ne stigne u skupštinsku proceduru na vrijeme, biće ugrožena završna faza procesa evropskih integracija Crne Gore, odnosno ispunjavanje kriterijuma poglavlja 32 – finansijski nadzor. DRI ima rok do 15. oktobra da objavi reviziju završnog računa budžeta za 2025. godinu, piše Dan.

Državni revizori su obustavili rad jer Vlada ni nakon devet mjeseci nije reagovala na zaključke Skupštine Crne Gore, u kojima se, između ostalog, preporučuje unapređenje finansijskog položaja revizora, kao i finansijska i materijalna nezavisnost DRI, koja je, kako oni smatraju, godinama ozbiljno ugrožena.

,,Iako je revizija budžeta dovedena do finalne faze, zbog obustave rada revizora i razloga zbog kojih je ona pokrenuta, kao i upornog ignorisanja izvršne vlasti svega onoga na šta smo ih upozoravali ko zna koliko puta, bojim se da može biti ugroženo ispunjenje kriterijuma za poglavlje 32", rekao je Čađenović.

Naime, razmatranje revizije završnog računa za 2025. godinu u cjelini uslov je za ispunjenje kriterijuma za poglavlje 32 – finansijski nadzor, koje je privremeno zatvoreno 26. januara.

Čađenović je podsjetio da je Senat DRI u nekoliko navrata slao dopise sa zahtjevom za implementaciju zaključaka Skupštine po kojem je trebalo riješiti finansijsko pitanje državnih revizora. Međutim, kako je rekao, Ministarstvo finansija uporno ignoriše te zahtjeve.

Iste zahtjeve istakli su i revizori tokom nedavnog štrajka upozorenja, napominjući da je finansijska nezavisnost za njih goruće pitanje, ali se ni Vlada ni resor finansija ni tada nisu oglasili.

Čađenović je naglasio da to nije samo pitanje zarada, već prevashodno pitanje institucionalne samostalnosti i nezavisnosti DRI, na koje je, između ostalog, apostrofirala i delegacija Evropske komisije (EK) u svom izvještaju, u kom se eksplicitno navodi da je potrebno obezbijediti finansijsku i operativnu nezavisnost u praksi, prenosi Dan.

Kako je dodao, u više navrata je potencirano ovo pitanje, a u kontekstu svega toga je i dvogodišnje umanjenje budžeta DRI od preko 400 hiljada eura.

,,Budžet DRI za 2026. i 2025. je u dva navrata umanjen od strane Ministarstva finansija, uz poprilično uopšteno obrazloženje. Tako da, sve ovo treba na neki način sagledavati u kontekstu nezavisnosti institucija i njenog položaja, prije svega kao ustavne kategorije", zaključio je predsjednik Senata DRI.

Kako je za "Dan" izjavio član štrajkačkog odbora zaposlenih u DRI, do juče nije bilo zvaničnih predloga o ispunjenju njihovih zahtjeva. Kako je "Danu" nezvanično potvrđeno, uskoro bi trebalo da započnu razgovori između Vlade, odnosno resora finansija i državnih revizora, koji su već treći dan u štrajku.

Iako ne postoji zakonska mogućnost izricanja sankcija državnim revizorima zbog nemogućnosti da poslanici odlučuju o reviziji završnog računa budžeta, kako kaže Čađenović, ćutanje Vlade i Ministarstva finansija na zahtjeve revizora je vrsta pritiska na DRI.

,,I ovo što su radili dosad je na neki način vrsta kažnjavanja. Meksička deklaracija, koja je deklaracija nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, preporučuje da izvršna vlast ne smije da ima uticaja ni na budžet, ni na potrošnju, kao ni na raspolaganje sredstava vrhovnih revizorskih institucija. U našem slučaju, kao što vidite, i te kako ima", zaključio je Čađenović, javlja Dan.