Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori, u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak evropskog puta.

Izvor: Youtube/European Commission

Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže da se, osim pohvala i podsticaja, očekuje i poziv na nastavak političke kohezije, kako bi sve institucije, ne samo Vlada već i Skupština i svi njeni konstituenti, zadržali odgovarajući tempo rada. U civilnom sektoru, međutim, očekuju i upozorenje zbog neriješenih unutrašnjopolitičkih nesuglasica, a Nevenka Vuksanović iz Cedema poručuje da Crna Gora nema luksuz da se u ovom periodu bavi ičim osim dovršetkom evropskog puta, piše Pobjeda.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu, i sada će predsjednica Evropske komisije, kako očekuje potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, poslaće poruke ohrabrenja, piše RTCG.

"Kao što je poznato, od tada do danas, Crna Gora je usvojila i poslala Evropskoj komisiji pozicije za desetak poglavlja, čije se zatvaranje očekuje u najskorijem roku, a preostali dio poslaće vrlo brzo biti završen.

Tako da, očekivanje je da će predsjednica Evropske komisije ponoviti snažnu podršku Evropske komisije, ali iskazati i ohrabrenje i podsticaj Crnoj Gori da posao privede kraju", ocijenio je Ivanović.

Ivanović ističe da će biti riječi i o nekim konkretnim pitanjima, kao što su sredstva iz plana rasta i ukidanje rominga za države Zapadnog Balkana, ali i aktuelni politički trenutak.

"Moguće je da će, osim pohvala i podsticaja od strane predsjednice Evropske komisije, doći i ohrabrenje i poziv na nastavak političke kohezije i jedinstva, kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi konstituenti skupštine, zadržali odgovarajući tempo rada kako bi se ispunio cilj da se do kraja godine zatvore sva pregovaračka poglavlja", poručio je on, prenosi Pobjeda.

Da je posjeta Fon der Lajen ohrabrenje, ali i upozorenje da rješavamo unutarpolitičke probleme, smatra izvršna direktorica Cedema, Nevenka Vuksanović.

"Mislim da je to upozorenje da u ovom periodu Crna Gora nema luksuz bez da se bavi evropskim integracijama i tehničkim zatvaranjem poglavlja, jer je to ono što i cjelokupnoj našoj političkoj sceni treba da bude prioritet", istakla je Vuksanović.

Takođe, kaže Vuksanović, trebalo bi da bude stavljena tačka na dezinformacije o prekidu ili usporavanju našeg evropskog puta.

"Mi smo vidjeli i demanti koji su uslijedili od strane zemalja koje nisu tražile zastoj, ali zastoj je nešto što se, vrlo moguće, u procesu ratifikacije od zemalja članica i može očekivati. Samo da se vidi koje zemlje su potencijalni problemi i koje zemlje na političkom nivou treba prosto mitigirati, sa kojima treba raditi, da bi, nakon što tehnički zatvorimo poglavlja, mogli što lakše da prođemo kroz taj proces", mišljenja je Vuksanović.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kako je planirano, sastaće se sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, piše Pobjeda.

Dio je to njene godišnje posjete regionu, pa će, osim naše države, posjetiti Tiranu, Prištinu i Skoplje. Zašto ovoga puta izostaju Srbija i Bosna i Hercegovina? Razlog su, a to se može čuti od analitičara iz susjedstva, predstojeći izbori, parlamentarni i opšti, zakazani za oktobar, pa je namjera da se te dvije zemlje posjete naknadno, u drugom terminu.