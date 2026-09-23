Vozač (27) koji je pod dejstvom marihuane i bez dozvole izazvao stravičan udes na autoputu, u kom je stradalo dvoje ljudi, branio se ćutanjem. Tužilaštvo u Smederevu traži 30 dana pritvora.

Izvor: Instagram/192_rs

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu je saslušan M.S. (27) iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je dana 21.9.2026. godine izvršio krivično djelo Teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi sa članom 289 stav 1 Krivičnog zakonika.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 21.9.2026. godine u na autoputu Beograd – Niš, u blizini naplatne stanice Kolari, upravljajući teretnim vozilom marke „fiat“, u zoni usporenog saobraćaja usljed izvođenja radova, sustigao i udario putničko vozilo koje se nalazilo u koloni ispred njega, koje je od siline udara odbačeno na sanitetsko vozilo, koje se takođe nalazilo u koloni.

Testiranjem je utvrđeno prisustvo marihuane kod osumnjičenog, kao i da nije posjedovao vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

U saobraćajnoj nezgodi smrtno su stradali vozač i suvozač iz putničkog vozila, Đ. G. (62) i Z. G. (61), oboje iz Bajmoka, dok su vozač i pacijent iz sanitetskog vozila, kao i suvozač iz teretnog vozila, zadobili lake tjelesne povrede.

Prilikom saslušanja osumnjičeni se koristio svojim zakonskim pravom da ne iznosi odbranu, a nakon saslušanja, ovo tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor u trajanju do 30 dana iz razloga predviđenih članom 211 stav 1 tačka 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke i oštećene, zatim da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.