Dok porodica i prijatelji neutješno oplakuju mladog pjevača Gorana Maksimovića Goga (26) koji je stravično nastradao vraćajući se sa nastupa na Šabačkom vašaru, vozač M. I. sa teškim povredama leži u bolnici.

Izvor: gogo_maksimovic/Instagram

Vozač M. I. koji je upravljao automobilom u trenutku kada je došlo do saobraćajne nesreće u okolini Šapca u kojoj je juče ujutru poginuo pjevač Goran Maksimović Gogo (26), kako Kurir saznaje, i dalje se nalazi u bolnici s obzirom na to da je u udesu zadobio teške povrede.

"M. I. se zbog svog zdravstvenog stanja i dalje nalazi u bolnici, pa se trenutno ne zna šta će se dogoditi sa njim kada mu se stanje poboljša, iz razloga što se još uvijek čekaju rezultati testiranja. Od njega su uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci", kaže naš izvor.

Goran Maksimović Gogo je, podsjetimo, sa svojim Tika Taka bendom nastupao na Šabačkom vašaru 21. septembra uveče, a naredno jutro u povratku sa veselja, on je nažalost izgubio život.

"Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da povjeruje da mu se na povratku kući dogodila ovako strašna tragedija", kaže sagovornik.

Nekoliko sati prije tragedije na njegovom Instagram nalogu osvanula je fotografija sa vašara, gdje se vidi kako pozira sa prijateljima dok se na stolu mogu vidjeti flaše alkoholnog pića. Rezultati krvi kod vozača pokazaće da li je upravljao pod dejstvom alkohola, te je uzrok same nesreće još uvijek pod znakom pitanja.

Vidi opis "Veselili su se do kasno u noć": Evo šta se dešava sa vozačem u čijem autu je poginuo pjevač, čeka se ključni dokaz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG/mmijatovic_official, Printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Inače, kako smo ranije pisali, iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu rekli su da je pjevač u trenutku nesreće sjedio na zadnjem sjedištu automobila i da je, nažalost, na licu mjesta stradao, usljed teških povreda.

"Dolaskom u Ul. Cerska došlo je do izletanja vozila sa kolovoza u desnu stranu u pravcu kretanja vozila u kanal za odvod vode, a vozilo je prednjom stranom udarilo u zemljani propust", rekli su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu za Kurir.

Pored vozača, i putnici M. I. i M. S. zadobili su teške tjelesne povrede i nalaze se na liječenju u Zdravstvenom centru Šabac.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, automobil je upućen na vanredni tehnički pregled, dok su od vozača uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Vozilo je takođe kriminalističko-tehnički obrađeno.

"U daljem toku postupka, a u zavisnosti od izvršenih analiza i drugih dokaza koji će biti prikupljeni u pretkrivičnom postupku, biće donijeta dalja odluka o postupanju ovog tužilaštva", dodali su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.