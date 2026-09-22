Iskusni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke ističe da je novi trener Ibon Navaro donio promjene zbog kojih će prirodno većina igrača "imati problem", ali osjeća da će posle perioda uigravanja to donijeti benefite.

Izvor: MN Press

Ibon Navaro stigao je ovog ljeta u Crvenu zvezdu i nije imao previše vremena da uigrava ekipu, pošto posle petnaestak treninga i nekoliko provera - počinje nova sezona Evrolige. Nije to dovoljno ni za upoznavanje igrača, posebno onih novih koji su stigli ovog ljeta, ali su košarkaši dobro znali za Navara i njegov sistem koji je godinama funkcionisao u Unikahi.

Čima Moneke, jedan od najiskusnijih u ekipi, priznaje otvoreno i bez floskula da prilagođavanje neće biti lako, dodajući da tako i treba da bude: "Biće teško. I ne treba da bude lako. Uopšte ne treba da bude lako, ali biće potrebno vrijeme", rekao je Čima Moneke za "Sport Klub" i dodao: "To je proces. Imaćemo dobre dane, imaćemo loše dane. Možemo sve da učinimo težim ako ne vjerujemo. Možemo da olakšamo ako vjerujemo i ako ne budemo pretjerano reagovali posle bilo koje pojedinačne utakmice, bilo da je bila dobra ili loša".

"Neće svi prihvatiti ono što traži Navaro"

Košarkaš koji je prošlog ljeta stigao u Crvenu zvezdu iz Baskonije - i ovo mu je već četvrti trener (ako ne računamo Tomovića) s kojim sarađuje na Malom Kalemegdanu - naglasio je da će najveća karakteristika biti zajedništvo. Istakao je Moneke da je u razgovoru sa Navarom dobio informaciju da će svi imati ulogu.

Između ostalog, karakteristika njegovog sistema je i da niko ne igra više od 25 minuta i pitanje je hoće li to svi prihvatiti: "Ne, prirodno je da neće. Biće dana kada ćeš osjećati da je trebalo da igraš više, ali i to je dio procesa. Lijepo bi zvučalo da vam sada kažem: 'Da, svi su spremni da to prihvate'. Ali kao profesionalni sportista imaš ego, imaš svoj ugao gledanja, svoje mišljenje, i biće dana kada igraš veoma dobro i želiš da ostaneš duže na terenu".

"Ali on gleda širu sliku. Ako vjerujemo u njega, kao što svi kažemo da vjerujemo, onda toga moramo da se sjetimo u takvim trenucima. Većina igrača će imati problema s tim, ali mislim da ćemo u jednom trenutku uspjeti da pronađemo pravi balans. Nadam se da do decembra ili januara to više neće biti tema, ali potrebno je vrijeme".

Moneke shvatio šta traži Navaro

Izvor: MN Press

Kako to Ibon Navaro prenosi poruku svojim igračima? "Delima. Neki treneri s određenim igračima razgovaraju drugačijim tonom ili nekim igračima dozvoljavaju stvari koje drugima ne dozvoljavaju. Kod njega zaista nije važno ko si. Moraš da radiš ono što je najbolje za ekipu", naglasio je Moneke.

"Ne razmišlja o statusu, o tome šta si uradio prošle godine, koliko zarađuješ. Razmišlja ovako: pomažeš li ekipi u ovom trenutku? Ako ne pomažeš, izađi, sjedi i budi spreman da ponovo uđeš. A ako ni tada ne želiš da pomogneš ekipi, možda jednostavno danas nije tvoj dan", ocijenio je iskusni košarkaš i potom dodao nešto što govori da će se brzo prilagoditi novom treneru: "Meni je to savršeno".

Šta čeka Zvezdu?

Izvor: MN Press

Nova sezona Evrolige počinje već ove nedelje, a Zvezda u prva tri kola igra tri utakmice kod kuće - tako će 24. septembra dočekati Žalgiris, pa 29. septembra Hapoel iz Tel Aviva, a onda 1. oktobra Efes. Podsjetimo, paralelno sa tim počinje i ABA liga u u kojoj Zvezda prvo igra protiv Borca iz Čačka (26. septembar) i FMP-a (4. oktobar)