Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u Briselu da je danas "Super utorak" za proširenje Evropske unije (EU) zbog pristupnih konferencija sa četiri zemlje kandidatkinje u istom danu.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Kos je na Iksu objavila da se toliko konferencija u istom danu održava prvi put nakon više od 20 godina, a na njima danas učestvuju Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Albanija.

"Naše predvodnice Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora sve prave velike korake unaprijed", navela je Kos i dodala da Crna Gora stoji na čelu te kolone, kao najnaprednija zemlja u pristupnim pregovorima.

Komesarka je navela da Ukrajina i Moldavija otvaraju Klaster 6 "koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbjednosti, gdje su argumenti za njihovo članstvo u EU posebno snažni".

"Albanija će zatvoriti svoja prva poglavlja, a Crna Gora je čvrsto u završnoj fazi formalnih pregovora, nakon što je zatvorila 18 od 33 poglavlja", dodala je ona, javljaju Vijesti.

Kos je rekla da današnji zamah mora da se pretvori u "konkretne rezultate na terenu".

"Danas je dan i za slavlje, i za pogled u budućnost. Imamo podršku zemalja članica, ali samo ako zemlje kandidati ispune uslove", zaključila je ona.