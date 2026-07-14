Predsjednik Vlade Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko Poglavlje 8 - Konkurencija i Poglavlje 29 - Carinska unija.

Izvor: Screenshot/European Union

"Zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblastima politike konkurencije i carinske unije", saopštio je premijerov kabinet.

Time će biti zatvoreno ukupno 18 pregovaračkih poglavlja, što, kako su kazali, predstavlja potvrdu kontinuiteta ostvarivanja rezultata u pregovaračkom procesu.

"Održavanje ove Konferencije predstavlja još jedan važan korak u završnoj fazi pregovora, potvrdu posvećenosti Crne Gore sprovođenju sveobuhvatnih reformi i povjerenja Evropske unije u ostvareni napredak", dodaju iz Vlade.

Nakon Međuvladine konferencije, Spajić, evropska komesarka za proširenje Marta Kos i irski državni ministar za evropske poslove Tomas Bern održaće konferenciju za medije sa početkom u 16 sati.

U delegaciji koju predvodi premijer biće potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministar finansija Novica Vuković.