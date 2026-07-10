Međuvladina konferencija biće održana u utorak, 14. jula, na marginama sastanka Savjeta za opšte poslove EU.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora će 14. jula napraviti novi iskorak u procesu evropskih integracija zatvaranjem još dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom (EU), prenosi portal Radio-televizija Crne Gore (RTCG).

Kako navodi RTCG, ambasadori država članica EU odobrili su zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlja 29, koje obuhvata carinsku uniju.

Međuvladina konferencija biće održana u utorak, 14. jula, na marginama sastanka Savjeta za opšte poslove EU.

Time će Crna Gora imati privremeno zatvorenih 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

Istovremeno, odlučeno je da Albanija zatvori tri pregovaračka poglavlja, dok će Ukrajina i Moldavija otvoriti Klaster šest u pregovorima o članstvu.

Iz irskog predsjedavanja Savjetu EU saopšteno je da ove odluke predstavljaju dodatni podsticaj politici proširenja i potvrđuju značaj koji Irska pridaje ovom procesu tokom svog predsjedavanja.

Ministar za evropske poslove Irske Tomas Birn poručio je na društvenim mrežama da se očekuje "Super utorak" u procesu proširenja.

"Danas, zemlje članice EU su se saglasile da otvore klaster šest za Ukrajinu i Moldaviju, zatvore poglavlja 8 i 29 sa Crnom Gorom i poglavlja 25,26 i 30 sa Albanijom. U utorak ću predsjedavati najviše konferencija o pristupanju u jednom danu od 2002. godine", poručio je Birn.