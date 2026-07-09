On je tokom skupštinske rasprave o nacrtima amandmana na Ustav kazao da je tačno da u tužilaštvu postoje "slučajevi u fioci", navodeći da, prema njegovim saznanjima, ima nekoliko predmeta koji bi mogli biti pokrenuti već sada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da u tužilaštvu postoje predmeti koji su, "spremni za procesuiranje, a odnose se na najviše nosioce izvršne vlasti, prvenstveno na nekoliko ministara aktuelne Vlade".

On je tokom skupštinske rasprave o nacrtima amandmana na Ustav kazao da je tačno da u tužilaštvu postoje "slučajevi u fioci", navodeći da, prema njegovim saznanjima, ima nekoliko predmeta koji bi mogli biti pokrenuti već sada.

"Tačno je da postoje slučajevi u fioci. Tačno je da ih ima, makar ja znam za nekoliko, koji su spremni za procesuiranje ovog momenta i koji se odnose na najviše nosioce izvršne vlasti, prevashodno na nekoliko ministara iz ove Vlade. To što tužilaštvo ne pokreće procedure, samo je pitanje vremenskog intervala kada će im biti potrebna statistika za zaokruživanje zatvaranja Poglavlja 23", rekao je Živković.

Dodao je da će Poglavlje 23 biti zatvoreno u decembru, te da će se tada vidjeti kako će izgledati stanje vladavine prava u Crnoj Gori.

"Nisam prorok i ne gledam u kuglu, nego vrlo dobro znam kako se procesi odvijaju. Neki ste ovdje veoma kratko u parlamentu, pa ćete svjedočiti ovome o čemu sam govorio", kazao je Živković.

On je kazao i da bi postupci tužilaštva mogli da imaju direktan uticaj na političke prilike u zemlji.

"Da tužilaštvo može prekomponovati političku scenu, vidjećete u narednih nekoliko mjeseci, vjerovatno do novembra", rekao je Živković.