Demokratska partija socijalista neće podržati izvještaj o radu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, jer smatra da rezultati gradske uprave nijesu opravdali očekivanja građana, saopštio je za „Dan“ šef Kluba odbornika DPS-a u Skupštini Glavnog grada Andrija Klikovac.

Izvor: DPS

Prema njegovim riječima, realizacija kapitalnog budžeta ostala je na nezadovoljavajućem nivou, dok se brojni problemi u funkcionisanju grada nijesu pomjerili sa mrtve tačke.

„Agencija za prostorno planiranje i dalje ne funkcioniše. Program privremenih objekata je pogrešan, a usvojen skoro. RTV „Mrak“ troši 2,2 miliona eura i sije mržnju trovačkim novinarstvom među građane Podgorice. FK Budućnost doveden je pred stečaj - katastrofa. Partijska zapošljavanja nastavljena su u preduzećima, a nije ostalo ni slovo „m“ od meritokratije. Ukratko, cijenimo napore PES da medijskom galamom predstave izvještaj o radu kao uspješan, ali činjenice govore drugačije, a i građani ne vjeruju bot profilima i funkcionerima PES koji i dalje koriste službena vozila za transport madraca i ostalog namještaja“, kazao je Klikovac, javlj a Antena M.

On je ocijenio da vladajuća većina u podgoričkom parlamentu više ne postoji, te da gradonačelnik nema stabilnu podršku za donošenje odluka.

„Gradonačelnik je ostao bez podrške u lokalnom parlamentu, a sve odluke u narednom periodu biće usvajane na osnovu stavova svih političkih subjekata. Ukoliko stavovi o nekoj odluci budu takvi da se može obezbjediti većina takva odluka biće usvojena. Odbornici DPS-a će isključivo odlučivati na osnovu interesa građana Podgorice i tražiti rezultate lokalne administracije za koju smatramo da nije ispunila očekivanja građana“, kazao je Klikovac.

Govoreći o radu Skupštine Glavnog grada, Klikovac je poručio da od njenog predsjednika Srđana Perića očekuje redovno sazivanje sjednica i veće uključivanje građana u rad lokalnog parlamenta.

„Smatramo da Skupština Glavnog grada treba da bude mjesto političkog dijaloga i mjesto gdje će izvršna vlast polagati račune predstavnicima građana. O narednoj sjednici ne bih mogao ništa reći prije nego se održi tokom ove sedmice kolegijum šefova odborničkih klubova. Očekujem da će se na dnevnom redu sjednice prioritetno naći odluka o kamenolomu odnosno da se povuče odluka o razmjeni parcela kojom je oštećen Grad za milionsku vrijednost. I naravno, očekujem da se na dnevnom redu nađe i informacija o stanju u FK Budućnost jer je svakom građaninu jasno da su u klubu nečista posla odnosno da vidimo gdje se odlilo više miliona eura“, kazao je Klikovac, piše Antena M.

Šef odborničkog kluba DPS-a osvrnuo se i na pitanje usklađivanja statuta gradskih preduzeća sa novim Zakonom o privrednim društvima, ocjenjujući da je gradska uprava propustila da ispuni zakonske obaveze.

„Gradonačelnik je već mjesecima unazad bio u obavezi da uputi izmjene statuta, nakon što su usvojeni na odborima direktora. Onda bi imali sjednice i vjerujem da bi statuti bili usvojeni. Ovakvim nečinjenjem gradonačelnik i odbori direktora su doveli u pitanje funkcionalnost preduzeća i preuzeli odgovornost za sve naredne posledice“, naveo je šef Kluba odbornika DPS-a.