On ističe da je “trka” sa vještačkom inteligencijom konstantna i da pravni sistemi moraju stalno da prate tehnološke promjene.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Crna Gora priprema novi zakonski okvir kojim će se regulisati zloupotreba vještačke inteligencije, a nacrt bi, prema najavama Ministarstva pravde, mogao biti gotov do kraja godine ili početkom naredne.

Ministar pravde Bojan Božović kazao je u Bojama jutra na TV Vijesti da je riječ o izazovu koji nadilazi nacionalne granice i zahtijeva brzu reakciju države, ali i usklađivanje sa evropskim standardima. Kako je naveo, inicijativa je dodatno ojačana saradnjom sa Italijom, koja ima značajno iskustvo u ovoj oblasti.

On ističe da je “trka” sa vještačkom inteligencijom konstantna i da pravni sistemi moraju stalno da prate tehnološke promjene.

“Moramo djelovati što je moguće brže, ali opet sa druge strane kroz usklađivanje sa Evropskom komisijom, pa nekad gubimo vrijeme, ali ne sa aspekta kvaliteta”, kazao je Božović.

Govoreći o rizicima, upozorio je da organizovane kriminalne grupe među prvima usvajaju nove tehnologije, dok su građani već sada izloženi različitim prevarama, uključujući phishing napade i manipulacije audio i video sadržajem.

“Ljudi ne znaju uvijek da razlikuju kada je nešto stvarno, a kada je zloupotreba tehnologije. To je danas ozbiljan izazov”, naveo je on.

Božović je naglasio i da vještačka inteligencija ima i korisnu primjenu, te da se već koristi u pravosuđu kroz sistem za pretragu sudske prakse, koji bi trebalo da olakša rad institucija.

Kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala, ministar je istakao da je u fokusu jačanje tzv. antimafija zakonodavstva, posebno u dijelu oduzimanja imovine stečene kriminalom.

“Imamo zakonodavni okvir kakav imamo, on je dominantno naslonjen na zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću”, kazao je Božović, dodajući da je cilj njegovo dalje unapređenje po uzoru na italijanska rješenja.

On je podsjetio da je trajno oduzimanje imovine jedan od ključnih izazova u praksi.

“Imali smo prošle godine gotovo dva miliona metara kvadratnih privremeno oduzete imovine. To su ozbiljni rezultati, ali privremeno oduzimanje nije dovoljno ako ne dođe do trajnog oduzimanja“, istakao je.

Božović je najavio i zakon o zaštiti zviždača, ocjenjujući da je riječ o važnom koraku za borbu protiv korupcije.

“Da bi neko prijavio korupciju, mora imati zaštitu. U sadašnjim okvirima to nije bilo dovoljno snažno”, rekao je on, dodajući da je zakon usklađen sa evropskim standardima i dio šire reforme krivičnog zakonodavstva.