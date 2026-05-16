Novi predsjednik Savjeta poručio da dijaspora treba da postane važan partner države na evropskom putu i u razvoju društva

Izvor: Vlada Cre Gore

Kako prenosi CDM, Vildan Ramusović izabran je za predsjednika Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, nakon čega je poručio da Crna Gora danas mora mnogo snažnije da se osloni na svoju dijasporu, posebno u trenutku kada se nalazi pred jednim od najvažnijih istorijskih ciljeva – članstvom u Evropskoj uniji.

Ramusović, koji dolazi iz redova dijaspore u Sloveniji, kazao je da izbor na čelo Savjeta doživljava kao veliko priznanje svim ljudima iz dijaspore koji godinama čuvaju identitet, kulturu i veze sa domovinom.

„Ovo nije priznanje samo meni. Ovo je priznanje prvenstveno dijaspori iz Slovenije, svim društvima koja tamo djeluju, svim našim ljudima koji čuvaju naš identitet i koji godinama rade na promociji Crne Gore“, rekao je Ramusović za portal CDM.

Njegov izbor dolazi u godini kada Crna Gora obilježava dvije decenije od obnove nezavisnosti, ali i u periodu intenziviranja evropskih integracija. Ramusović smatra da upravo ti procesi treba da budu iskorišćeni za jače povezivanje dijaspore sa državnim institucijama.

„Želja nam je da jubilej obnove nezavisnosti, ali i približavanje Evropskoj uniji, iskoristimo za još bolju umreženost naše dijaspore i snažnije povezivanje sa institucijama države“, poručio je on.

Kako prenosi CDM, Ramusović je posebno naglasio značaj uključivanja mlađih generacija u rad sa dijasporom, ističući da savremeni izazovi zahtijevaju nove modele komunikacije i povezivanja.

On je naveo da će jedan od prioriteta Savjeta biti jačanje saradnje sa akademskom dijasporom — profesorima, naučnicima, stručnjacima i mladim ljudima koji žive i rade u državama Evropske unije i drugim razvijenim zemljama.

„Njihovo iskustvo, znanje i kontakti mogu biti izuzetno značajni za Crnu Goru. Želimo da oni pomognu našoj državi, ne samo eventualnim povratkom, već prije svega kroz cirkulaciju znanja, iskustava i ideja“, kazao je Ramusović.

Prema njegovim riječima, dijaspora danas može imati mnogo značajniju ulogu od tradicionalnog održavanja veza sa domovinom, jer među iseljenicima ima uspješnih profesora, inženjera, doktora, umjetnika i privrednika koji mogu pomoći razvoju Crne Gore.

Ramusović je poručio da članovi dijaspore mogu biti i najbolji ambasadori države u evropskim zemljama u kojima žive, kroz profesionalni i društveni angažman.

Govoreći o budućem radu Savjeta, naveo je da će fokus biti na organizovanoj komunikaciji među članovima i aktiviranju odbora koji će pripremati konkretne inicijative prema institucijama države.

„Cilj nam je da kroz zajednički rad dođe do konkretnih pomaka, promjena i boljeg povezivanja Crne Gore sa njenim ljudima širom svijeta. Dijaspora mora biti važan partner države, a ne samo zajednica koja se povremeno uključuje u procese“, zaključio je Ramusović.