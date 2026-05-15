Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez ikakvog stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zadajući nepotreban udarac međudržavnim odnosima, saopštili su iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Podsjetimo, iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore reagovali su na izjavu Vučića povodom jubileja obnove crnogorske nezavisnosti i kazali da on nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dvije međunarodno priznate države.

“Predsjednik Vučić, koristeći svoje neotuđivo pravo da iznese sopstveno mišljenje ni jednu ružnu riječ nije uputio na račun ili u vezi sa Crnom Gorom. Iznio je sasvim legitiman i ni po čemu uvredljiv stav, da ne želi da slavi razdvajanje dvije bliske i bratske države. Sa žaljenjem konstatujemo da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i dalje pribjegava retorici koja ne doprinosi razvoju dobrosusjedskih odnosa i međusobnom poštovanju dvije međusobno priznate, suverene države”, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Kako su dodali, Srbija je 2006. godine, poslije referenduma u Crnoj Gori, bez ikakvog odlaganja i u potpunosti priznala nezavisnost Crne Gore i uspostavila diplomatske odnose.

“Time je jasno pokazala da poštuje i da ne dovodi u pitanje njen suverenitet, teritorijalni integritet niti evropski put. Međutim, to ne znači da Srbija treba da ćuti pred pokušajima da se istorijska istina i činjenice izbrišu ili relativizuju. I Crna Gora i Srbija bile su članice državne zajednice, ali su vjekovima prije toga bile dio iste države, dobrim dijelom i istog naroda i iste sudbine. Predsjednik Aleksandar Vučić nije osporavao crnogorsku nezavisnost – naprotiv, više puta je ponovio da Srbija Crnu Goru doživljava kao bratsku i prijateljsku državu. Ono što je istakao jeste da se nezavisnost Crne Gore ne može i ne smije koristiti kao izgovor za negiranje srpskog identiteta, kulture, jezika i vjere velikog broja građana Crne Gore, niti za podsticanje podjela u crnogorskom društvu”, dodaju iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Prema njihovim riječima, neprihvatljivo je i politički neodgovorno predstavljati svaku konstataciju o zajedničkoj istoriji ili izražavanje brige za položaj Srba u Crnoj Gori kao „revizionizam“, „patronat“ ili „uvredu“.

“Crna Gora svoju nezavisnost slavi – i ima na to puno pravo. Ali to slavlje ne smije da se pretvori u kampanju protiv Srbije i srpskog naroda, niti u pokušaj da se iz istorije izbriše sve što nas spaja”, naveli su iz Ministarstva.

Navode da Srbija ostaje čvrsto posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Crnom Gorom, zasnovanih na ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju i nemiješanju u unutrašnje stvari.

“Takvi odnosi, međutim, ne mogu se graditi na selektivnom čitanju istorije, negiranju identiteta jednog naroda u drugoj državi niti na retorici koja podstiče konfrontaciju umjesto saradnje. Jubilej obnove crnogorske nezavisnosti je prilika da se obje naše države okrenu budućnosti – evropskoj, prosperitetnoj i zajedničkoj, u kojoj će Srbi i Crnogorci živjeti kao braća, a ne kao stranci. Srbija je za to spremna. Očekujemo da i Crna Gora pokaže istu spremnost”, zaključuju iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.