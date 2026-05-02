Predsjednik Opštine Budva, Nikola Jovanović, objavio je na mreži X da je protiv njega pokrenuta politička kampanja u okviru koje je plasirana lažna vijest kojom se njegov maloljetni sin dovodi u vezu sa incidentom sa kojim nema nikakve veze.

Vijest, da je Jovanovićev sin učestvovao u napadu na jednog mladića plasirana je putem medija „Tender oglasi“, a zatim su je, ističe Jovanović, bez ikakve provjere, preuzeli pojedini mediji, čime je omogućeno njeno masovno širenje.

" Riječ je o svjesno konstruisanoj i politički motivisanoj laži, koja predstavlja direktan napad ne samo na mene kao političkog aktera, već i na osnovna prava mog djeteta. Posebno naglašavam da je riječ o djetetu koje je osnovac i koje završava osnovnu školu, što dodatno ukazuje na težinu i nehumanost ovakvog napada. U ovom slučaju grubo su pogažena elementarna prava maloljetnog lica, pravo na zaštitu, dostojanstvo i sigurnost, što ovu kampanju čini ne samo politički prljavom, već i društveno opasnom "istakao je Jovanović.

Dodao je da ova kampanja dolazi svega nekoliko dana nakon najave njegovog učešća na predstojećim parlamentarnim izborima, što jasno ukazuje na njen politički motiv i ciljanu namjeru diskreditacije.

" Dodatno zabrinjava činjenica da je lažna vijest potekla od bivše supruge jednog funkcionera Nove srpske demokratije, ali i da sve okolnosti ukazuju na širi, orkestrirani politički napad koji dolazi iz redova te partije i struktura predvođenih Andrijom Mandićem. Ovakav način djelovanja pokazuje postojanje organizovanog pokušaja moje političke diskreditacije kroz zloupotrebu porodice i djeteta " poručio je Jovanović.

On je naglasio da njegov sin nema nikakve veze sa pomenutim događajem i da su svi navodi u tom pravcu apsolutno netačni, te da će podnijeti krivične prijave.

"Obavještavam javnost da ću podnijeti krivične prijave i pokrenuti odgovarajuće tužbe protiv svih koji su učestvovali u kreiranju, širenju i podržavanju ove lažne vijesti. Svako će snositi punu pravnu odgovornost " saopštio je Jovanović i dodao da ga ovakvi napadi neće zaustaviti.