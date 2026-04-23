Saglasno tome, kako su kazali, stekli su se svi, u ovom slučaju i formalni uslovi, da građani Herceg Novog dostojanstveno i uz prigodan program proslave jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije – Dan nezavisnosti

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Neformalna asocijacija slobodnih građana STEGA, saopštila je da je nadležni sekretarijat Opštine Herceg Novi donio rješenje, kojim se odobrava korišćenje Trga Nikole Đurkovića za potrebe proslave 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore .

Saglasno tome, kako su kazali, stekli su se svi, u ovom slučaju i formalni uslovi, da građani Herceg Novog dostojanstveno i uz prigodan program proslave jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije – Dan nezavisnosti.

“STEGA i pored činjenice da je lokalnoj samoupravi trebalo 20 dana od dana podnošenja zahtjeva da pozitivno odgovori i da je bilo za očekivati da sama Opština Herceg Novi bude organizator ove proslave, poziva nadležene ovog grada da se uključe u organizaciju i pokažu da nemaju selektivan odnos prema državnim praznicima i prije svega da nemaju selektivan odnos prema građanima Herceg Novog”, piše u saopštenju.

Dodaju da je razlog više u činjenici da je državna vlast u Podgorici odlučila da za proslavu Dana Nezavisnosti iz državnog budžeta izdvoji čak 2,6 miliona eura, a da građani Herceg Novog, STEGA i UBNOR manifestaciju u Herceg Novom organizuju i finansiraju iz ličnih priloga i donacija, prenosi CdM.

“U svakom slučaju, 21. maja 2026 godine, na centralnom trgu grada koji čuva ulaz u jedan od najljepših zaliva svijeta, gradu mimoze, kulture i mediteranskog duha, vijoriće se zastava Crne Gore, kao zavjetni simbol slobode, državnog trajanja i dostojanstva”, poručuju.

Tog dana, kako zaključuju, građani Herceg Novog, ugostiće svoje prijatelje iz cijele Crne Gore i poslaće jasnu poruku da su nesalomljivi i nepokolebljivi čuvari državne nezavisnosti, građanskog društva i evropske budućnosti Crne Gore.