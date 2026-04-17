Poslanički klub Socijaldemokrata (SD) danas je promijenio ime u Evropski savez.
To je na društvenoj mreži Iks objavio poslanik tog saveza Boris Mugoša.
"Od danas saborci Nikola Zirojević, Branislav Nenezić i moja malenkost nastupamo kao poslanici Evropskog saveza. Naša jasna želja i ambicija je da Evropski savez preraste u širi društveno-politički nadstranački pokret, koji će biti jedan od ključnih predvodnika progresivnih promjena u Crnoj Gori i zbog toga nosimo posebnu odgovornost u aktuelnom društveno-političkom trenutku", saopštio je Mugoša.
Od danas saborci @ZirojevicNikola @BaneNenezic i moja malenkost nastupamo kao poslanici @evropskisavez — Boris Mugoša (@BorisMugosa) April 17, 2026
