Poslanički klub Socijaldemokrata (SD) danas je promijenio ime u Evropski savez.

To je na društvenoj mreži Iks objavio poslanik tog saveza Boris Mugoša.

"Od danas saborci Nikola Zirojević, Branislav Nenezić i moja malenkost nastupamo kao poslanici Evropskog saveza. Naša jasna želja i ambicija je da Evropski savez preraste u širi društveno-politički nadstranački pokret, koji će biti jedan od ključnih predvodnika progresivnih promjena u Crnoj Gori i zbog toga nosimo posebnu odgovornost u aktuelnom društveno-političkom trenutku", saopštio je Mugoša.