Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o izmjenama Zakona o sprečavanju korupcije, kojim se uređuje obaveza prijavljivanja imovine javnih funkcionera, kao i lica uključenih u postupke javnih nabavki, privatizacija, koncesija i javno-privatnih partnerstava.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o sprečavanju korupcije kojim se preciziraju obaveze javnih funkcionera i drugih lica u vezi sa prijavljivanjem imovine i prihoda, uvode dodatne kontrole u postupcima javnih nabavki, privatizacija i javno-privatnih partnerstava, te propisuju novčane kazne do 2.000 eura za nepoštovanje zakonskih obaveza.

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o izmjenama Zakona o sprečavanju korupcije, kojim se uređuje obaveza prijavljivanja imovine javnih funkcionera, kao i lica uključenih u postupke javnih nabavki, privatizacija, koncesija i javno-privatnih partnerstava, prenosi CdM.

„Javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, podnese Agenciji izvještaj o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog, odnosno vanbračnog supružnika, partnera u zajednici života lica istog pola i djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu“, navodi se u Predlogu zakona.

Predlogom je precizirano da javni funkcioneri moraju dostavljati tačne i potpune podatke, a izvještaj se podnosi jednom godišnje do kraja marta za prethodnu godinu, u roku od 30 dana od promjene imovine veće od 10.000 eura, kao i na zahtjev Agencije za sprečavanje korupcije.

„U slučaju prestanka javne funkcije, javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije, o tome obavijesti Agenciju i podnese Izvještaj“, precizira se u dokumentu.

Izmjenama je predviđeno da javni funkcioneri imaju obavezu prijavljivanja imovine i dvije godine nakon prestanka funkcije, i to jednom godišnje u mjesecu kada im je funkcija prestala, piše CdM.

Posebna novina odnosi se na članove komisija i ovlašćena lica uključena u postupke čija vrijednost prelazi 250.000 eura, među kojima su javne nabavke, privatizacije, javno-privatna partnerstva i koncesije.

„Obaveza podnošenja Izvještaja odnosi se i na članove komisija koji sprovode postupke čija vrijednost prelazi iznos od 250.000 eura“, navodi se u Predlogu zakona.

Predviđene su i kazne za nepoštovanje obaveza.

„Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se fizičko lice ako ne podnese Izvještaj u propisanim rokovima ili podnese netačne informacije“, stoji u izmjenama člana 110.

Kazne su predviđene i za nepropisno postupanje sa prijavama, nečuvanje podataka iz prijava, kao i za nanošenje štete zviždaču ili povezanim licima stavljanjem u nepovoljniji položaj, prenosi CdM.

Predloženi zakon, kako je navedeno, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.