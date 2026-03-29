Premijerski sat u Skupštini obilježiće teme od evropskih integracija i rasta ekonomije do cijena goriva, penzija i spornih odluka o ratnoj odšteti

Premijer Milojko Spajić odgovaraće sjutra na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupština Crne Gore posvećenoj premijerskom satu, tokom koje će otvoriti niz ključnih političkih i ekonomskih tema.

Predsjednik Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić pitaće premijera da li će podnijeti ostavku ukoliko Crna Gora do kraja godine ne zatvori sva pregovaračka poglavlja sa Evropska unija.

Lider DNP-a Milan Knežević tražiće pojašnjenje o eventualnoj odluci Vlade o isplati 17 miliona eura ratne odštete, kao i dostavljanje listinga glasanja ukoliko je takva odluka donesena.

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović interesovaće se za mjere koje Vlada planira u vezi sa povratom imovine građana hrvatske nacionalnosti u Crnoj Gori.

Šef Kluba poslanika PES-a Vasilije Čarapić postaviće pitanja o efektima mjera za ublažavanje rasta cijena goriva, mogućim dodatnim intervencijama, kao i o odnosu cijena naftnih derivata u Crnoj Gori u poređenju sa regionom.

Predsjednik Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović tražiće odgovore o tome ko su bili stvarni dobitnici, a ko gubitnici tranzicije, uključujući i eventualnu analizu o ekonomskim i socijalnim posljedicama tog perioda.

Šef Kluba poslanika Socijaldemokrata Boris Mugoša pitaće premijera da prokomentariše nizak ekonomski rast u prošloj godini, kao i da li sadašnje stope rasta garantuju dugoročnu stabilnost i bolji životni standard građana.

Iz Građanski pokret URA najavljeno je pitanje o razlozima zbog kojih Vlada ne podržava povećanje penzija za sve penzionere, kao i rast minimalne penzije.

Poslanicu SNP-a Slađana Kaluđerović zanima kada će biti preduzeti konkretni koraci ka uspostavljanju sistema javnog upozoravanja građana u kriznim situacijama, uključujući i Amber Alert za nestalu djecu.

Šef Kluba poslanika Albanskog foruma Artan Čobi pitaće o statusu projekta otvaranja graničnog prelaza Ckla–Zogaj sa Albanijom.

Potpredsjednik Skupštine iz Bošnjačke stranke Mirsad Nurković interesovaće se za fazu realizacije projekta tunela Rožaje–Peć, kao i naredne korake u njegovoj izgradnji.

Premijerski sat, kako se očekuje, obilježiće rasprava o najvažnijim pitanjima koja se tiču ekonomije, standarda građana i evropskog puta Crne Gore.