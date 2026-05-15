Policija okupirala zgradu u Zagrebu zbog žestoke tuče dvojice stranih državljana.

Policija u Zagrebu u Hrvatskoj jutros je okupirala zgradu u Livadićevoj ulici zbog strašne tuče dvojice stranih državljana, piše "Jutarnji list". Sukob se dogodio u podrumskom stanu koji se koristi za dnevno iznajmljivanje.

Sukobili su se državljanin Brazila i državljanin Bosne i Hercegovine. Bosanski državljanin je povređen oštrim predmetom i prebačen je u bolnicu u Zagrebu, dok je Brazilac završio pod policijskim nadzorom.

"Stepenište je puno krvi, strašno je. Napad se dogodio nožem, nešto pre devet časova", kaže jedan komšija iz zgrade, dok se komšinica nadovezala na njegove reči:

"Čula sam užasan vrisak, šokirao me je. Ne želim ni da znam šta se dogodilo".