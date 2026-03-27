Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da je Sud nakon dugo vremena završio najstariju grupu normativnih predmeta iz 2018. godine i da očekuje da rezultati u drugom kvartalu budu još bolji.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore u prva tri mjeseca 2026. godine riješio je sve predmete iz 2018. godine iz oblasti ocjene ustavnosti zakona i podzakonskih akata, kao i 361 ustavnu žalbu iz 2024. godine, čime dosljedno realizuje Plan i program rješavanja predmeta za 2026. godinu, prenosi CdM..

“Ne smije se više ponoviti da građani čekaju osam godina kako bi Ustavni sud dao odgovor da li je odredba nekog zakona u skladu sa Ustavom ili ne. Sistematičnim radom, Ustavni sud je završio 28 umjesto planiranih 14 predmeta iz normative, jer objedinjujemo inicijative kojima se osporava isti zakonski propis. Na taj način uporedo rješavamo stare i nove predmete, pa smo tako prilikom ocjene ustavnosti Zakona o notarima iz 2018. godine, odlučili i o inicijativama za osporavanje tog propisa iz 2024. i 2025. godine”, kazala je Armenko.

Ustavni sud je riješio preostale predmete iz 2018. godine koji su se odnosili na ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o energetici, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o notarima, Zakona o teritorijalnoj organizaciji i Zakona o nevladinim organizacijama. Sud je odlučio i o inicijativi iz 2018. godine koja se odnosila na Odluku o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

U prvom kvartalu sud je riješio i pitanje neradne nedjelje propisane Zakonom o unutrašnjoj trgovini, ustavnost odredbi Zakona o sportu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o stručnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore, Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, Odluke o izmjenama Odluke koju je donio izvršni direktor Lovćen osiguranja AD Podgorica i Pravilnika za postupanje Uprave za imovinu prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki, piše CdM.

Ustavni sud je u prva tri mjeseca 2026. godine donio odluke i o 361 ustavnoj žalbi, kazala je Armenko.

“Ustavni sud nema nijednu ustavnu žalbu stariju od dvije godine, a cilj je da do polovine godine završimo sve žalbe iz 2024. godine, a ostalo ih je još 344. Predanim radom sudija i ustavnosudskih savjetnika vjerujem da ćemo postići taj cilj”, istakla je Armenko.

Armenko je zaključila da činjenica da Ustavni sud radi u nepotpunom sudijskom sastavu i sa manjkom savjetnika nije umanjilo kvalitet donijetih odluka.