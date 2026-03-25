Premijer Milojko Spajić bi morao znati da građani ne traže kafu i kolače – koji su, zahvaljujući njegovoj ekonomskoj politici, za mnoge postali luksuz – već odgovornu vlast i ozbiljan, suštinski dijalog, objavila je na mreži X poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč.

Ona je to izjavila reagujući na odgovor premijera, koji je ranije danas upitan kako komentariše to što je opozicija najavila da neće doći na sastanak na koji ih je pozvao. Spajić je poručio da će ih ipak čekati.

“Kafa i kolač će ih čekati”, dodao je Spajić.

“Pokušaj trivijalizacije ozbiljne političke krize i duboke društvene polarizacije potpuno je u maniru Milojka Spajića”, kazala je Vuković Kuč.

Premijer bi, ističe ona, morao znati da građani ne traže kafu i kolače – koji su, kako kaće, zahvaljujući njegovoj ekonomskoj politici, za mnoge postali luksuz – već odgovornu vlast i ozbiljan, suštinski dijalog.

“Izbori su blizu. Premijer anticrnogorske i antievropske vlade dobiće jasan i demokratski odgovor na ovakvo neprimjereno ponašanje”, zaključila je Vuković Kuč.