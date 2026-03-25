Premijer Milojko Spajić, koji bi trebalo danas da razgovara sa predstavnicima opozicije, kazao je da se raduje sastanku.

“Nakon ovog skupa idem na sastanak sa opozicijom. Radujem se takvom sastanku”, rekao je Spajić, odgovarajući na pitanja novinara nakon što je ozvaničen početak izgradnje kompleksa Velje brdo.

Komentarišući najave opozicije da ipak neće doći i upitan da li to remeti dijalog o evropskim obavezama, Spajić je odgovorio “vidjećemo, ja ću ih čekati”.

“Kafa i kolač će ih čekati”, rekao je Spajić.

Nezavisni poslanik Miodrag Laković na X mreži prokomentarisao je poziv premijera Milojka Spajića koji je upućen opoziciji.

On je kazao da su prava tema za najširi dijalog i konsenzus bili zakoni o UP i ANB, koji su dodatno polarizovali političku scenu, pa i društvo uopšte.

“Kako je tada to izostalo, a posljedice su danas jasno vidljive, nema potrebe ni sada da pravimo privid političke harmonije, u susret posjeti uvažene Komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos. Ja ću, a siguran sam i kolega Nikola Janović, i ubuduće glasati za sve što je važno za integracioni proces Crne Gore i u tom smislu mi nije neophodna kafa sa Premijerom, kao podsticaj”, kazao je Laković.

Oglasio se i nezavisni poslanik Nikola Janović, navodeći da evropskom putu Crne Gore nije potrebna dodatna politička potvrda na sastancima bez agende i sadržaja.

“Kao nezavisni poslanik daću podršku svemu što je dobro za Crnu Goru, ali evropski put nije tema za politički marketing. Povjerenje sa opozicijom mora da se gradi, a Crna Gora mora da pobjeđuje”, napisao je Janović na mreži X.